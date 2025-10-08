На Украине разозлились на слова Меркель о странах Прибалтики

08 октября 2025, 16:34

Politico: На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и странах Прибалтики

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

В Киеве раскритиковали заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в 2021 году Польша и страны Балтии саботировали попытку урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает издание Politico.