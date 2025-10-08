Достижения.рф

Politico: На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и странах Прибалтики
В Киеве раскритиковали заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в 2021 году Польша и страны Балтии саботировали попытку урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает издание Politico.



По данным СМИ, один из высокопоставленных украинских чиновников, попросивший не называть его имени, охарактеризовал эти слова как «неприемлемые и отвратительные».

Меркель утверждала, что Польша, Латвия, Литва и Эстония выступили против её инициативы о новом формате диалога между ЕС и Россией в 2021 году, чем, по её мнению, косвенно спровоцировали начало боевых действий.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление Меркель, выразив мнение, что она высказала правду.

