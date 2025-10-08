Захарова: Заявление Меркель о пандемии и СВО требует разъяснений
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что недавние слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель требуют объяснений. Об этом сообщает «Ленты.ру».
Ранее Меркель связала пандемию коронавируса с одной из причин специальной военной операции (СВО). По мнению Захаровой, вопросы по этому заявлению должны быть включены в перечень вопросов, накопившихся к экс-лидеру.
«Кто-то заболел так, что стал принимать чудовищные решения, о некоторых из которых я сегодня сказала? Или же имеются в виду внешние обстоятельства, в которых изменилось взаимодействие и взаимоотношения государств? Пусть она объяснит, что конкретно имелось в виду», — заявила дипломат в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что несмотря на сложности коммуникаций в прошлом — отсутствие современных средств связи, долгие дипломатические миссии — государства всё равно умели находить общий язык и предотвращать конфликты.