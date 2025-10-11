«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл, как Байден прозвал Зеленского

11 октября 2025, 12:03

Йенс Столтенберг рассказал, что Байден звал Зеленского занозой в заднице

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах утверждает, что экс-президент США Джо Байден после обсуждений членства Украины в НАТО обозвал Владимира Зеленского «занозой в заднице». Об этом пишет РБК.





По воспоминаниям Столтенберга, на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждали вопрос о приглашении Украины в альянс. Решение приняли такое: пригласить Киев можно будет «когда союзники придут к согласию и будут выполнены необходимые условия».



Как пишет Столтенберг, эту формулировку заранее согласовали с украинской стороной, но после того как Зеленский опубликовал в соцсетях пост, в котором усмотрел в ней возможность переговоров Запада с Россией о членстве Украины в НАТО, в администрации США это вызвало раздражение.





«Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он (Зеленский - прим. ред.) — заноза в заднице», — говорится в материале.