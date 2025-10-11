«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл, как Байден прозвал Зеленского
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах утверждает, что экс-президент США Джо Байден после обсуждений членства Украины в НАТО обозвал Владимира Зеленского «занозой в заднице». Об этом пишет РБК.
По воспоминаниям Столтенберга, на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждали вопрос о приглашении Украины в альянс. Решение приняли такое: пригласить Киев можно будет «когда союзники придут к согласию и будут выполнены необходимые условия».
Как пишет Столтенберг, эту формулировку заранее согласовали с украинской стороной, но после того как Зеленский опубликовал в соцсетях пост, в котором усмотрел в ней возможность переговоров Запада с Россией о членстве Украины в НАТО, в администрации США это вызвало раздражение.
«Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он (Зеленский - прим. ред.) — заноза в заднице», — говорится в материале.
Столтенберг также вспоминает более ранний эпизод: в 2017 году будучи на тот момент президентом Дональд Трамп интересовался у НАТО, поддержит ли альянс его действия в случае кризиса с КНДР.
Тогда, по словам Столтенберга, он ответил, что «вряд ли найдётся поддержка бомбардировкам Северной Кореи». Республиканец же задался вопросом, почему натовские силы не могут присутствовать в Северной Корее, если альянс действует, например, в Афганистане.