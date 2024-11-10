Бывший глав спецслужб Израиля раскрыл планы Трампа по России

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Избранный президентом США Дональд Трамп намерен снять напряженность в отношениях США и России. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо». По его словам, конкуренция Вашингтона и Москвы сохранится, но будет осуществляться не военными средствами, а политическими.
«Тактика, которой будет придерживать сегодня новый американский президент, — снять напряженность с Россией», — пояснил он.По мнению Кедми, Трамп будет усиливать свои отношения с соседями России — Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией и возможно даже с Грузией и Белоруссией.
Политолог отметил, что сейчас государства вокруг России находятся в конфликте с Западом, а Трамп намерен изменить их отношение, действуя против Москвы, но более хитрыми методами.
«Потому что та стратегия, которую они предприняли, оказалась неэффективной или деструктивной. Тогда — давайте менять», — заключил он.Читайте также:
Трамп заявил, что не будет приглашать Помпео и Хейли в новую администрацию США
Стало известно, что может помешать Трампу на посту президента
Зеленский преподнес Трампу неприятный сюрприз
Данил Пономарев