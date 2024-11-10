Владимир Зеленский
Владимир Зеленский подставил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, когда продлил военное положение на Украине в день голосования 5 ноября. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, пребывающий в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. По его словам, такое решение серьезно помешало Трампу, который обещал урегулировать украинский конфликт «за один день».
«Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов <…> А как ты попробуешь (урегулировать конфликт — прим. ред.), если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал «не хочу и не буду», — написал он.Ранее Дубинский отмечал, что Запад предложит Владимиру Зеленскому пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, поскольку перестал быть угодным США. Он пояснил, что если Зеленский согласится, то «европейские и американские друзья из СМИ утопят их» за месяц, сделав ставку на нового кандидата. При этом если он откажется, то, по мнению депутата, «все внезапно поменяется внутри».
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