Стало известно, что может помешать Трампу на посту президента

Алексей Пушков (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Победившему на выборах президента США Дональду Трампу во время его второго срока может вновь помешать так называемое «вашингтонское болото». Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале. По его словам, будущая команда американского лидера вряд ли будет состоять из лояльных ему Илона Маска, Такера Карлсона и Талси Габбарда.
«Главное с Трампом не его пресловутая «непредсказуемость», по большей части придуманная, а то, что «вашингтонское болото», которое он обещал осушить еще в 2016-ом, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам», — написал он.Пушков считает, что окружение Трампа начнет его «обрабатывать», после чего «подтянутся» генсек НАТО Рютте, глава ЕК фон дер Ляйен, президент Польши Дуда.
«Чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону», — отмечает Пушков.Читайте также:
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