Трамп заявил, что не будет приглашать Помпео и Хейли в новую администрацию США

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что не будет приглашать в свою новую администрацию бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Оба политика, о которых идет речь, работали в администрации США в первый президентский срок Трампа.
«Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время», — указал он.Ранее российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что Трампу во время его второго срока может вновь помешать так называемое «вашингтонское болото». По его словам, будущая команда американского лидера вряд ли будет состоять из одних лишь лояльных ему Илона Маска, Такера Карлсона и Талси Габбарда.
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