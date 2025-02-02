Бывший глава ФБК* Волков** должен приставам почти 240 тысяч рублей

Леонид Волков** (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Бывший руководитель «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** задолжал приставам почти 240 тысяч рублей. Об пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных судебных приставов и судебных документов.
По информации агентства, Волков** не оплатил пять административных штрафов на сумму в 170 тысяч рублей. Также приставы хотят взыскать с него почти 70 тысяч в рамках налоговых обложений и сборов. К тому же Волков** задолжал исполнительный сбор в 2100 рублей. В общей сложности он обязан выплатить государству 239 406 рублей.
Леонид Волков** в 2022 году был объявлен в розыск на территории РФ. Сам же он в 2023 году заявлял, что проживает в Литве последние 3,5 года.
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Леонид Волков** включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также является иноагентом
Иван Мусатов