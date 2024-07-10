Бывший глава компании «Еврохим» Рашевский добился в суде ЕС отмены санкций

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Бывший глава компании «Еврохим» Владимир Рашевский добился отмены санкций через суд в ЕС. Решение о незаконности ограничений вынес Европейский суд в Люксембурге, признав их недействительными.
Согласно постановлению, Совет Евросоюза не смог доказать, что бизнесмен поддерживал российское правительство и несет ответственность за ввод российских войск на Украину. Вместе с тем Брюссель не предоставил доказательств того, что Рашевский контролирует «Еврохим» или СУЭК.
Рашевский попал под санкции в марте 2022 года после начала СВО. Евросоюз обосновал это тем, что бизнесмен работал в «Еврохиме», а до этого — в СУЭКе, и эти компании сотрудничали с российскими властями. В день введения санкций бизнесмен сразу же покинул пост гендиректора «Еврохима» и вышел из совета директоров компании.
Это не первый случай, когда Европейский суд встает на сторону российских бизнесменов в делах по отмене санкций. До этого иск выиграл миллиардер Дмитрий Пумпянский вместе с женой, а также замгендиректора АЛРОСА Алексей Филипповский.
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Рашевский попал под санкции в марте 2022 года после начала СВО. Евросоюз обосновал это тем, что бизнесмен работал в «Еврохиме», а до этого — в СУЭКе, и эти компании сотрудничали с российскими властями. В день введения санкций бизнесмен сразу же покинул пост гендиректора «Еврохима» и вышел из совета директоров компании.
Это не первый случай, когда Европейский суд встает на сторону российских бизнесменов в делах по отмене санкций. До этого иск выиграл миллиардер Дмитрий Пумпянский вместе с женой, а также замгендиректора АЛРОСА Алексей Филипповский.
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Данил Пономарев