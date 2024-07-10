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Заместитель главреда RT Анна Белкина прокомментировала обвинения Минюста США в якобы создании «ботофермы» на базе издания для ФСБ.
«С удовольствием тружусь на ферме, то бишь на даче, выращиваю помидоры с клубникой, но, к сожалению, без помощи ФСБ», — прокомментировала Белкина.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России очень сложно достучаться информационно до Запада, особенно после инцидента с киевской больницей. Как передают argumenti.ru, по словам Пескова, западные страны просто ничего не хотят слышать.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями запрет на вещание российских СМИ в Черногории, добавив, что РФ ответит на это ассиметрично.
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Мелисса Тимофеева