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«А Канаду защитят от США сбежавшие украинцы»: Захарова иронично оценила последствия отправки канадских солдат на Украину

Захарова иронично ответила на слова Трюдо об отправке канадских солдат на Украину
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможной отправке канадских войск на Украину.
«Власти Канады рассматривают все варианты обеспечения безопасности Украины, в том числе отправку в эту страну военных», — озвучил ранее Трюдо.
В своём ответном заявлении Захарова «задалась вопросом», кто будет защищать территорию Канады в случае гипотетической экспансии США на север.

«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — написала официальный представитель МИД РФ.
Ранее Канада ввела новые санкции в отношении РФ. Она направлены против 10 физических лиц и 21 российской компании, желая усилить экономическое давление на Москву.

Также сообщалось, что участники саммита в Лондоне не смогли достичь консенсуса по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

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Бойцы ВС РФ дали жесточайший отпор ВСУ в Курской области
РИА Новости: улицы села Погребки в Курской области завалены телами военных ВСУ
02 марта 2025, 23:30

Фото: iStock/Leestat

Российские военные нанесли сокрушительный удар по силам ВСУ в ходе боя в селе Погребки в Курской области. По данным РИА Новости, украинские подразделения, пытавшиеся закрепиться в населенном пункте, были отброшены с большими потерями для Киева. Тела ВСУ заполонили населенный пункт.
«Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело», — рассказал агентству боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным «Тихий».
На месте боя остались десятки тел военнослужащих ВСУ, уничтоженная техника, включая американские БМП Bradley и бронеавтомобили Roshel Senator, а также «трофеи» в виде гранатометов западного производства.

В настоящее время над Погребками подняты российский триколор и флаг полка. Село вернулось под контроль России 26 февраля. Ранее сообщалось, что военкор RT Александр Яремчук опубликовал видео из освобожденного села Погребки в Курской области, где российские военные из 1-го батальона 9-го полка, закрепившись на позиции, водрузили флаг России.

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Премьер-министр Польши заявил о разногласиях по активам РФ на саммите в Лондоне
Туск: участники саммита в Лондоне не сошлись во мнении по замороженным активам РФ
02 марта 2025, 23:14

Фото: iStock/bukki88

Участники саммита в Лондоне не смогли достичь консенсуса по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, позиции стран разделились.
«По этому вопросу нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм», — передает ТАСС слова премьер-министра Польши.
Главным приоритетом Туск назвал сохранение текущего статуса активов до июня, когда будет решаться вопрос продления антироссийских санкций.

Польский политик также отметил низкую вероятность конфискации российских замороженные средств в ближайшее время. Ранее лидеры G7 на виртуальном саммите подтвердили, что активы останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не «компенсирует ущерб Украине».

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ВС России выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР, ожидается дальнейшее продвижение
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ВС России выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР, ожидается дальнейшее продвижение
Пушилин: ВС РФ выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР
02 марта 2025, 21:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска продолжают выбивать ВСУ из Константинополя в ДНР, дальнейшее продвижение очевидно, подчеркнул глава республики Денис Пушилин.
По его словам, после освобождения Новоандреевки у ВС РФ появилась возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск – Курахово. После этого военные смогут освободить Дзержинск.

В настоящее время у этого города, как отметил Пушилин, украинские войска пытаются зацепиться, но безуспешно.

Кроме того, по данным главы ДНР, бойцы ВСУ перекидывают дополнительные резервы в Часов Яр, где продолжаются бои.

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Минобороны: Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области
МО РФ: ВС РФ уничтожили принадлежащий ВСУ терминал связи Starlink под Харьковом
02 марта 2025, 18:43

Фото: istockphoto/AdrianHancu

Российские военнослужащие уничтожили терминал спутниковой связи Starlink ВСУ, служащий для разведки, управления войсками и коммуникации между частями на поле боя. Это произошло в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Уточняется, что бойцы войсковой группировки «Север» уничтожили важный объект системы связи при помощи беспилотного летательного аппарата.

«Оператор дрона группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны снабдил пост видеозаписью, на кадрах которой можно увидеть момент атаки терминала российским беспилотником.

Украинские военнослужащие с начала СВО действий используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. Эта система принадлежит компании SpaceX, принадлежащей американскому бизнесмену, миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску.

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Хинштейн анонсировал выплаты пострадавшим жителям Курской области
02 марта 2025, 18:17

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Жители курского приграничья, пострадавшие от потери имущества в результате вторжения ВСУ, получат ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Отмечается, что средства на выплаты уже поступили в региональный бюджет от федерального правительства. Более 112,6 тысячи жителей, пострадавших от действий украинских войск, могут рассчитывать на выплаты.

По словам чиновника, деньги будут выплачиваться ежемесячно до полного освобождения Курской области.

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