«А Канаду защитят от США сбежавшие украинцы»: Захарова иронично оценила последствия отправки канадских солдат на Украину

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможной отправке канадских войск на Украину.
«Власти Канады рассматривают все варианты обеспечения безопасности Украины, в том числе отправку в эту страну военных», — озвучил ранее Трюдо.В своём ответном заявлении Захарова «задалась вопросом», кто будет защищать территорию Канады в случае гипотетической экспансии США на север.
«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — написала официальный представитель МИД РФ.Ранее Канада ввела новые санкции в отношении РФ. Она направлены против 10 физических лиц и 21 российской компании, желая усилить экономическое давление на Москву.
Также сообщалось, что участники саммита в Лондоне не смогли достичь консенсуса по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины.
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Мария Моисеева