Российские военные нанесли сокрушительный удар по силам ВСУ в ходе боя в селе Погребки в Курской области. По данным РИА Новости, украинские подразделения, пытавшиеся закрепиться в населенном пункте, были отброшены с большими потерями для Киева. Тела ВСУ заполонили населенный пункт.