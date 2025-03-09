США заблокировали в G7 создание структуры против «теневого флота» РФ

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США заблокировали в G7 инициативу о создании структуры, работа которой будет направлена на борьбу с «теневым флотом» России. Об этом пишет Bloomberg.
С соответствующим предложением выступила Канада, которая в этом году председательствует в G7. Страна выступила на создание структуры, которая будет бороться с российским «теневым флотом», а еще выявлять случаи обхода наложенных на РФ санкций. Штаты наложили право вето на инициативу, а также настаивают на смягчении формулировок относительно России.
К примеру, США предложили избегать упоминания санкций против России. При этом американская сторона выступила за ужесточении формулировок касающихся Китая.
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К примеру, США предложили избегать упоминания санкций против России. При этом американская сторона выступила за ужесточении формулировок касающихся Китая.
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Иван Мусатов