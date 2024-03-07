Бывший главком ВСУ Залужный назначен послом Украины в Великобритании

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании. Об этом сообщил МИД Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал его кандидатуру на этот пост, отметили в ведомстве.
Отмечается, что украинское внешнеполитическое ведомство уже направило коллегам из Великобритании запрос на агреман.
О том, что Залужный согласился стать послом 5 февраля сообщил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
Напомним, что новым главкомом ВСУ Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. СМИ активно писали о конфликте между Зеленским и Залужным, а также предрекали угрозу президенту в случае начала бывшим главкомом политической карьеры.
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Отмечается, что украинское внешнеполитическое ведомство уже направило коллегам из Великобритании запрос на агреман.
Напомним, что новым главкомом ВСУ Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. СМИ активно писали о конфликте между Зеленским и Залужным, а также предрекали угрозу президенту в случае начала бывшим главкомом политической карьеры.
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Анастасия Чинкова