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Бывший главком ВСУ Залужный назначен послом Украины в Великобритании

07 марта 2024, 20:18

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании. Об этом сообщил МИД Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал его кандидатуру на этот пост, отметили в ведомстве.

Отмечается, что украинское внешнеполитическое ведомство уже направило коллегам из Великобритании запрос на агреман.


О том, что Залужный согласился стать послом 5 февраля сообщил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Напомним, что новым главкомом ВСУ Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. СМИ активно писали о конфликте между Зеленским и Залужным, а также предрекали угрозу президенту в случае начала бывшим главкомом политической карьеры.

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#посол
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Во Франции призвали свергнуть Макрона после его слов о поддержке Украины
Филиппо выступил за свержение Макрона после слов об отсутствии лимитов в Киеве
07 марта 2024, 19:14

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть президента Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Украины. Об этом политик написал в соцсети X.
Ранее в этот день Макрон заявил, что у Франции нет никаких лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины. Его слова приводит телеканал BFMTV.

Филиппо, комментируя это заявление, подчеркнул, что Макрон своими словами заявил, что у него нет границ и красных линий в войне с Россией. По словам политика, эта марионетка НАТО должна быть свергнута.

Лидер французской партии убежден, что после этого заявления вероятность отправки сухопутных войск ВС Франции и предоставление ядерного оружия в распоряжение Евросоюзу стремительно растёт.

Филиппо призвал всех французов отреагировать на эти слова ради своей безопасности и мира.

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#франция
#украина
#поддержка
#россия
#политика
#макрон
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Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Украины
Медведев: у РФ нет красных линий с Парижем после слов Макрона о помощи Киеву
07 марта 2024, 18:43

Фото: сайт Кремля

У России больше нет «красных линий» по отношению к Франции после слов президента Эммунюэля Макрона об отсутствии таковых у Парижа в поддержке Киева. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.
Макрон в ходе встречи с главами оппозиции завил, что в поддержке Киева у Франции «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий», о чём сообщает телеканал BFMTV.

Медведев подчеркнул, что у Франции больше нет никаких красных линий в вопросе поддержки Украины, то и у России не осталось красных линий в отношении Парижа.

Ранее глава националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал парламент Франции объявить импичмент Макрону, который ненавидит свою страну и пытается втянуть её в войну.

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#дмитрий медведев
#франция
#россия
#украина
#поддержка
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В Совфеде ответили на вступление Швеции в НАТО
Совфед: Россия ответит на вступление Швеции в НАТО усилением группировки войск
07 марта 2024, 18:26

Фото: iStock/WDnet

Россия будет вынуждена ответить на продвижение НАТО усилением западной группировки войск. Так сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости прокомментировал вступление Швеции в альянс.
Сегодня, 7 марта, госдеп США сообщил об официальном вступлении Швеции в НАТО. Страна стала 32-м членом альянса.

По словам сенатора, вступление Швеции в НАТО не может не вызывать беспокойства. Опасения связаны с тем, что у Швеции есть довольно серьёзная развитая военная сила, нейтралитет которой в течение долгих лет обеспечивал баланс сил не только в Балтийском море, но и во всей Европе.

При этом Россия не намерена стоять в стороне и будет отвечать на продвижение НАТО усилением собственной западной группировки.

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#швеция
#нато
#россия
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«Храбрая женщина»: Симоньян похвалила молдавского политика за фото с Путиным
Симоньян назвала Евгению Гацул «храброй женщиной» за фото с Путиным
07 марта 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генпрокуратура Молдавии сообщила о передаче в суд уголовного дела против главы Гагаузии Евгении Гацул после того, как она опубликовала фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своём Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Журналистка отмечает, что такие меры властей Молдавии связаны с тем, что Гацул якобы злоупотребляла властью на прошлогодних выборах главы Гагаузии. При этом ЦИК не нашла никаких нарушений, а информация о передаче дела в суд поступила через непродолжительное время после публикации фото.

Симоньян написала, что Гацул – храбрая женщина, которую не запугать «демократическими» методами.

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#молдова
#россия
#владимир путин
#фотография
#уголовное дело
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НАТО установит в Литве систему ПВО с батареями Patriot на ротационной основе
Анушаускас: Системы ПВО НАТО появятся в Литве в 2024 году
07 марта 2024, 18:09

Фото: iStock/diegograndi

В Литве в 2024 году появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
Литва станет первой страной в Прибалтике, где будут установлены ротационные силы ПВО. При этом, Арвидас Анушаускас отметил, что система Patriot будет развернута в Литве европейской страной, а не Соединенными Штатами Америки.

«Первый раз страны уже договорились, конкретную дату сейчас не назову, но мы обсудили появление в Литве конкретных систем ПВО, до Patriot включительно. Это произойдет уже в этом году», — заявил Анушаускас.
Декларация о размещении систем ПВО НАТО на ротационной основе была подписана на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии оформили совместную декларацию по вопросам противовоздушной обороны (ПВО).

Взвешивая все риски от усиления стран Востока, США и их союзники намерены использовать НАТО в качестве главного инструмента гегемонии в мировых делах.

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#литва
#нато
#пво
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FT: В Восточной Европе думают о нападении на Россию
07 марта 2024, 17:34

Фото: iStock/SergeyVButorin

В Восточной Европе думают о возможности напасть на Россию. Об этом заявил колумнист газеты Financial Times Саймон Купер, ссылаясь на высокопоставленного восточноевропейского политика.
В своей статье автор рассуждает, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте для роли генсека НАТО. По словам Купера, Рютте окажется в коалиции, в которую в том числе войдут «немцы-вегетарианцы» и высокопоставленный политик из Восточный Европы. Однако имя политика в статье не уточняется.

«Мы спрашиваем себя "Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?», - приводит Купер слова восточноевропейского политика.

Ранее в Минобороны России представили возможный план нападения на Россию. Подробности приводятся в издаваемом ведомстве журнале «Военная мысль». О том, как западные страны могут атаковать территории России и какое оружие будет использовано, читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#нато
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В МИД РФ рассказали, смогут ли иноагенты проголосовать на выборах
МИД РФ: иноагенты смогут проголосовать на общих условиях
07 марта 2024, 17:07

Фото: iStock/nemchinowa

Проживающие за границей граждане России, в том числе иноагенты, смогут принять участие в выборах президента на общих основаниях. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
Он отметил, что для таких граждан России нет никаких препятствий во время проведения выборов.

Аскальдович добавил, что для участия в голосовании им необходимо будет предъявить загранпаспорт и подтвердить наличие российского гражданства.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова предупредила властей других государств, что вмешательство во внутренние дела России, а в частности в выборы президента, им «аукнется».

Напомним, что выборы президента России будут проводиться в течение трёх дней, с 15 по 17 марта.

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#гражданство
#россия
#президент
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Швеция официально стала членом НАТО
Госдеп США: протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу
07 марта 2024, 17:03

Фото: iStock/mikdam

Протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу. Об этом сообщили в Госдепартамент США.
Таким образом, Швеция стала 32-м членом альянса.

Ранее на сайте Белого дома появилась информация о том, что Швеция присоединится к НАТО 7 марта.

По информации газеты Financial Times, Швеция открывает новые пути для поставок и обеспечивает усиление альянса на море, поскольку в распоряжение НАТО войдет расположенный в Балтийском море остров Готланд. Страны-участницы альянса смогут использовать его в качестве транспортного узла, что, по мнению FT, облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут 11 марта.

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Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»
07 марта 2024, 16:52

Фото: iStock/AlxeyPnferov

У Франции нет никаких лимитов по поддержке Украины. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, его слова цитирует телеканал BFMTV.
В четверг, 7 марта, президент Франции обратился ко всем партиям страны и сообщил, что «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий» в поддержке Францией Украины.

Ранее сообщалось, что Макрон намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности Украине и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.

Помощь заключается в поставках военного оборудования, обучении ВСУ всем аспектам его использования, а также укреплении оборонной индустрии страны. Кроме того, президент Франции озвучил необходимость отправки военнослужащих стран НАТО на Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что у альянса нет планов отправлять свои войска на Украину. Аналогичную позицию высказали и рядовые члены НАТО.

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