Залужный согласился со своей отставкой и в ближайшее время переедет в Великобританию

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился со своей отставкой и уедет послом в Великобританию, об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
«Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине», — рассказал Шевченко.
При этом, по словам депутата, если Залужный всё же решит остаться на Украине, то у него есть шанс построить отличную политическую карьеру.
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Евгения Парфентьева