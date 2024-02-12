На Украине выяснили, чем теперь займётся Залужный

После отставки с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужный может пойти в политику, об этом пишет «Страна.ua».
«Все это не исключает что, со временем, Залужный все ж таки пойдет в политику. Он уже стал в сознании значительной части общества потенциальной альтернативой Зеленскому», — пишет автор статьи.
Журналист также подчеркнул, что после отставки Залужного главным ответственным за нескончаемую череду провалов Вооружённых сил Украины станет президент Владимир Зеленский.
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Евгения Парфентьева