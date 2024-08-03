Запад угрозами отреагировал на отказ Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы

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Законодатели Соединенных Штатов и Европейского союза выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью, если он добровольно не откажется от президентских полномочий после недавних выборов, говорится на официальном сайте американского Конгресса.
«Наши правительства намерены привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», – отмечается в заявлении.
Законодатели также назвали результаты президентских выборов в Венесуэле «сфабрикованными», заявив, что существуют «достаточные доказательства» победы лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса.
Ранее оппозиционер Мария Корина Мачадо призвала к продолжению протестов в стране. Это заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о признании лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.
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Александр Климов