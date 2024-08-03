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Запад угрозами отреагировал на отказ Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы

03 августа 2024, 03:00
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Законодатели Соединенных Штатов и Европейского союза выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью, если он добровольно не откажется от президентских полномочий после недавних выборов, говорится на официальном сайте американского Конгресса.
«Наши правительства намерены привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», – отмечается в заявлении.

Законодатели также назвали результаты президентских выборов в Венесуэле «сфабрикованными», заявив, что существуют «достаточные доказательства» победы лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса.



Ранее оппозиционер Мария Корина Мачадо призвала к продолжению протестов в стране. Это заявление прозвучало после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о признании лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

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#венесуэла
#выборы
#оппозиция
#сша
#конгресс сша
В Иране объявили «интересные события» через несколько часов
03 августа 2024, 01:09

Фото: istockphoto.com/Andrzej Rostek

Ведущий иранского телевидения заявил, что скоро мир станет свидетелем «интересных событий», передает Fara.
По его словам, эти события произойдут через несколько часов. Ведущий не уточнил, о чем именно идет речь. В то же время во время его высказываний на заднем плане была показана фотография Исмаила Хании, лидера палестинской боевой группировки ХАМАС, который был убит в результате теракта.

В четверг, 1 марта, телеканал CNN сообщил, что Иран и его союзники готовят крупное нападение на Израиль. Согласно сообщению, атака ожидается в течение ближайших 72 часов.

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#хамас
#израиль
#цахал
#иран
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Штаб Харрис заявил о страхе Трампа перед дебатов с ней
03 августа 2024, 00:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп якобы боится участвовать в дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, заявил штаб Харрис в социальной сети X.
«У него не вызывает проблем распространять ложь и ненавистническую чушь на его предвыборных митингах или в интервью с правыми комментаторами.Но, видимо, он слишком боится это сделать через трибуну от вице-президента США», – сообщается в публикации.

В связи с этим штаб Харрис призвал Дональда Трампа повзрослеть.

Дебаты назначены на 10 сентября.

«Она будет ждать там, чтобы увидеть, появится ли он», – подчеркнули в штабе Харрис.

Ранее Дональд Трамп оскорбил Камалу Харрис и назвал ее оппонентом с низким IQ.

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#камала харрис
#дональд трамп
#выборы
#президент
#сша
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Блинкен: Госдеп покинула противодействовавшая России Лиз Аллен
03 августа 2024, 00:34

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Государственный департамент объявил, что помощник госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен покинула свой пост. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Причина расставания ​с Аллен не уточняется.
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Аллен, помимо прочего, занималась борьбой с Россией в информационном пространстве, цитирует РИА Новости.

Аллен работала под началом Джо Байдена в течение трех лет. Всего в течение карьеры она занимала четыре должности в Госдепартаменте.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель исключил возможность изменения отношений между США и Россией в связи с обменом пленными.

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#госдеп
#сша
#джозеф байден
#россия
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Кара-Мурза* высказался о санкциях Запада против России
Кара-Мурза*: санкции Запада против несправедливые и контрпродуктивный
02 августа 2024, 23:37

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Владимир Кара-Мурза*, освобожденный в рамках обмена политическими заключенными, назвал санкции Запада против России «несправедливыми и контрпродуктивными». Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции в Германии.
По его словам, санкции должны быть направлены против не российского народа, а властей страны.

«Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в демократических странах, что Россия и [президент Владимир] Путин это не одно и то же», – отметил политик.

Ранее Кара-Мурза* высказался о своем освобождении, заявив, что не верит в происходящее.

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* признан в РФ иноагентом
#санкции
#россия
#германия
#заявление
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Стала известна дата вынесения приговора сыну Байдена по делу о хранении оружия
Приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия вынесут 13 ноября
02 августа 2024, 23:20

Фото: iStock/Zolnierek

Вынесение приговора по делу о хранении оружия сыну президента США Джо Байдена Хантеру состоится 13 ноября, передает РИА Новости со ссылкой на поставление суда штата Делавэр.
«Вынесение приговора по этому делу начнется в среду, 13 ноября 2024 года, в 10 утра (18:00 мск — прим. «Радио 1»)», – сообщается в документе.

Приговор Хантеру Байдену вынесут после президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Джо Байден останется главой государства до 20 января 2025 года.

Ранее Хантер Байден высказал желание, чтобы его отец продолжил предвыборную борьбу и принял участие в выборах. Он подчеркнул, что хочет, чтобы американцы увидели знакомого ему «задиру и владеющего фактами политика», а не «спотыкающегося стареющего президента».

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#джозеф байден
#президент
#сша
#суд
#приговор
#оружие
#выборы
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На Украине заявили о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста
02 августа 2024, 23:11

Фото: istockphoto/gutaper

Глава главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Крымский мост может быть уничтожен в ближайшие месяцы, передает Ura.ru.
В эфире украинского телемарафона он сообщил, что «работа идет», включая над нанесением дальних ударов и уничтожению сооружений в Керченском проливе. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы есть шанс.

«Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении», – отметил глава ГУР Украины.

Ранее депутат Государственной Думы, представитель от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подрыв Крымского моста преступлением без срока давности.

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Названа сумма ущерба от энергетической и водной блокады Крыма

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
#украина
#гур украины
#всу
#крымский мост
#госдума
#кирилл буданов
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На Западе раскрыли, что задумали США у границ РФ
Джонсон назвал переброску танков в Польшу опасной игрой США против РФ
02 августа 2024, 22:01

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Переброска танков и боевых машин США на польскую территорию способна привести к напряжению в Восточной Европе. Об этом YouTube-каналу Through the eyes of заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон. По словам бывшего силовика, Вашингтон играет в «очень опасную игру», поскольку своими же действиями создает российской стороне цель для удара.
«Танки — не оборонительное оружие, а наступательное. Вы развернули их в Польше, значит, вы, возможно, собираетесь отправить их на Украину», — предполагает Джонсон.

Со слов эксперта, США бряцают оружием. По мнению экс-советника, Москва, возможно, среагирует на эту новость резко и с негативом. Американские БМП недалеко от границ России могут понять, как намерение со стороны американцев организовать вторжение, заключил Джонсон.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают бронетехнику в польский Повидз.

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#мир
#сша
#россия
#новости
#украина
#танки
#оружие
#польша
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Названо число погибших бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали
Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали
02 августа 2024, 21:42

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В боях на севере Мали погибло 84 бойца ЧВК «Вагнер», а также 47 бойцов правительственных войск, сообщает агентство Bloomberg.
«Стратегические рамки обороны народа Азавада, коалиция антиправительственных группировок на севере Мали, заявила, что за три дня боев было убито 84 наемника из российской военизированной группы «Вагнера» и 47 малийских солдат», — процитировали обозреватели представителей повстанческого движения туарегов.

Авторы статьи хотели поговорить с малийскими ВС, но те отказались от каких-либо комментариев. Ранее сообщалось, что распространенные в интернете данные о выкупе «вагнеровцев» у туарегов не являются достоверными.

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#мир
#мали
#новости
#вагнер
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Трамп назвал феноменальной для России сделку по обмену заключёнными
02 августа 2024, 19:13

Фото: сайт Кремля

Россия провела феноменальную сделку по обмену заключёнными с рядом западных стран. Об этом заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты США на предстоящих выборах Дональд Трамп.
В интервью телеканалу Fox Business он подчеркнул, что «русские провели очень хорошую сделку, даже феноменальную». Политик также добавил, что не собирается никого критиковать в Белом доме за этот обмен, так как рад, что американские граждане вернулись домой.

Накануне, 1 августа, в Анкаре при посредничестве Управления национальной разведки Турции был проведён крупнейший за последние годы обмен заключёнными, в котором приняли участие 26 человек и семь государств — Россия, США, Германия, Польша, Словения, Норвегия и Белоруссия. В результате обмена 10 освобождённых, включая двоих детей, отправились в Россию, 13 человек — в Германию и трое — в США.

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#германия
#польша
#норвегия
#дональд трамп
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