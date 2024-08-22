Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом до 2031 года

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Верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты избирательной комиссии и признал Николаса Мадуро избранным президентом страны с 2025 по 2031 год. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает телеканал Telesur.
«Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», — указано в сообщении.Согласно решению суда, к оппозиционному кандидату в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесу должны принять соответствующие меры, так как он не явился суд в отличие от своих оппонентов.
Ранее США и Евросоюз выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью, если он добровольно не откажется от президентских полномочий после недавних выборов, указывалось на официальном сайте американского Конгресса.
«Наши правительства намерены привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», — отмечается в заявлении.
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