США признали победу кандидата от оппозиции на выборах президента в Венесуэле

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Соединённые Штаты признали победу на президентских выборах в Венесуэле кандидата от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» (PUD) Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Выборы в южноамериканской стране прошли 28 июля.
О признании победы оппозиционного кандидата на выборах говорится в официальном заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. В тексте содержится поздравление Уррутиа «с успешной избирательной кампанией». Белый дом отметил «серьёзные ошибки» при подсчёте бюллетеней и подведении итогов, а также призвал «к мирному переходу власти» в Венесуэле.
Ранее Национальный избирательный комитет (CNE) объявил, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2% после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Позднее было объявлено, что Мадуро сохранил свой пост.
Блинкен заявил, что CNE объявил Мадуро победителем выборов бездоказательно, так как данные по итогам подсчёта 100% голосов до сих пор не опубликованы. Ряд стран Латинской Америки также призывают пересмотреть итоги выборов в Венесуэле.
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Ранее Национальный избирательный комитет (CNE) объявил, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2% после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Позднее было объявлено, что Мадуро сохранил свой пост.
Блинкен заявил, что CNE объявил Мадуро победителем выборов бездоказательно, так как данные по итогам подсчёта 100% голосов до сих пор не опубликованы. Ряд стран Латинской Америки также призывают пересмотреть итоги выборов в Венесуэле.
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Александр Бойцов