Бывший король Испании Хуан Карлос рассказал о том, как случайно убил брата
Бывший король Испании Хуан Карлос I в своих мемуарах впервые подробно рассказал о трагическом инциденте, произошедшем почти 70 лет назад.
В 1956 году, будучи 18-летним, он случайно застрелил своего младшего брата Альфонсо, которому тогда было 14 лет.
По словам монарха, трагедия случилась в семейном доме в Португалии, когда братья играли с пистолетом Star Bonifacio Echeverria, считая его разряженным. Выстрел, рикошетив, попал Альфонсо в лоб, и подросток скончался на руках у отца.
Сейчас Хуан Карлос проживает в Дубае, а книга «Хуан Карлос I Испанский: Примирение», где опубликованы эти воспоминания, была издана во Франции через 11 лет после его отречения от престола на фоне финансовых расследований. Судебного разбирательства по инциденту не проводилось.
