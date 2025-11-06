Нэнси Пелоси объявила, что не будет переизбираться в конгресс США в 2027 году
Экс-спикер Палаты представителей США Пелоси покидает конгресс
Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет участвовать в выборах в конгресс в 2027 году. Об этом сообщает CNN.
«Я не буду баллотироваться в конгресс… С благодарным сердцем жду своего последнего года службы в качестве вашего представителя», — сказала Пелоси в видеообращении к избирателям в Сан-Франциско.Ранее телеканал NBC сообщил, что 85-летняя политик может отказаться от переизбрания после почти 40 лет представительства округа Сан-Франциско.
Пелоси является одной из самых влиятельных фигур Демократической партии и ранее была главным оппонентом Дональда Трампа в его первом сроке.