Нэнси Пелоси объявила, что не будет переизбираться в конгресс США в 2027 году

06 ноября 2025, 19:57

Экс-спикер Палаты представителей США Пелоси покидает конгресс

Фото: Istock / STILLFX

Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет участвовать в выборах в конгресс в 2027 году. Об этом сообщает CNN.







«Я не буду баллотироваться в конгресс… С благодарным сердцем жду своего последнего года службы в качестве вашего представителя», — сказала Пелоси в видеообращении к избирателям в Сан-Франциско.