«Злая, сосредоточенная на плохом»: Трамп высказался о Пелоси
Трамп назвал уход Пелоси из конгресса «великим событием для США»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси не баллотироваться в конгресс. Об этом сообщает Fox News.
Американский лидер назвал это «великим событием для страны».
«Она была злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для нашей страны… Я горжусь тем, что она дважды безуспешно пыталась объявить мне импичмент», — заявил Трамп.
Напомним, Пелоси является одной из ключевых фигур Демократической партии, возглавляла нижнюю палату конгресса и была главным политическим оппонентом Трампа во время его первого срока.
В январе 2021 года она также критиковала решение президента помиловать участников штурма Капитолия.