«Злая, сосредоточенная на плохом»: Трамп высказался о Пелоси

Трамп назвал уход Пелоси из конгресса «великим событием для США»
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси не баллотироваться в конгресс. Об этом сообщает Fox News.



Американский лидер назвал это «великим событием для страны».

«Она была злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для нашей страны… Я горжусь тем, что она дважды безуспешно пыталась объявить мне импичмент», — заявил Трамп.

Напомним, Пелоси является одной из ключевых фигур Демократической партии, возглавляла нижнюю палату конгресса и была главным политическим оппонентом Трампа во время его первого срока.

В январе 2021 года она также критиковала решение президента помиловать участников штурма Капитолия.
Софья Метелева

