Путин призвал к равноправному взаимодействию стран и народов

Россия выступает за сотрудничество государств с уважением интересов друг друга
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает взаимодействие государств и народов на основе равноправия, уважения интересов и культурных особенностей друг друга.



Своим мнением президент поделился на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.

«Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур», — подчеркнул Путин.
Ранее, 5 ноября, президент провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, где потребовал от военного, внешнеполитического и гражданских ведомств, а также спецслужб, представить предложения по подготовке к возможным испытаниям ядерного оружия.
Софья Метелева

