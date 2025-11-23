Бывший МИД Германии назвал план Трампа «предательством всего»

23 ноября 2025, 16:42

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль раскритиковал план Трампа

Фото: Istock / franckreporter

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль охарактеризовал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине как предательство и предупредил о возможных последствиях для Европы. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.





По мнению Габриэля, Европа должна приложить все усилия, чтобы изменить предложенный Трампом «навязанный мир», иначе Украина и европейские страны рискуют потерять как внешнюю, так и внутреннюю стабильность.



Экс-глава МИД подчеркнул, что реализация плана может иметь долгосрочные негативные последствия и отметил.





«Этот план равнозначен предательству всего, что определяло наши трансатлантические отношения до сих пор», — сказал он.