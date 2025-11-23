Президент Турции Эрдоган хочет устроить переговоры с «господином Трампом»

23 ноября 2025, 16:12

Эрдоган намерен созвониться с Трампом после Путина

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным планирует созвониться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР.





Эрдоган уточнил, что 23 ноября намерен обсудить с Путиным новый зерновой договор и конкретные шаги по мирному урегулированию конфликта на Украине.



После этого, как отметил турецкий президент, появится возможность провести переговоры с другими мировыми лидерами, включая Трампа.





«После этого разговора, я надеюсь, у нас будет возможность провести переговоры с моими коллегами, возможно, с господином Трампом», — сообщил он.