Премьер Польши задался вопросом авторства мирного плана Трампа
Туск хочет уточнить происхождение плана Трампа перед началом работы
Премьер-министр Польши Дональд Туск в своей соцсети Х обратил внимание на вопрос авторства мирного плана по урегулированию конфликта на Украине и место его создания.
Он обозначил, что до начала работы необходимо, чтобы сообщили, кто и где создавал мирный план.
«Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако прежде чем начать работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан», — написал Туск.Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что документ был разработан американскими чиновниками при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта. Позиция Туска указывает на необходимость уточнения деталей и источника плана перед началом его реализации на международной арене.