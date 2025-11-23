Премьер Польши задался вопросом авторства мирного плана Трампа

23 ноября 2025, 15:50

Туск хочет уточнить происхождение плана Трампа перед началом работы

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своей соцсети Х обратил внимание на вопрос авторства мирного плана по урегулированию конфликта на Украине и место его создания.





Он обозначил, что до начала работы необходимо, чтобы сообщили, кто и где создавал мирный план.





«Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако прежде чем начать работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан», — написал Туск.