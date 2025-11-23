Достижения.рф

«Настойчиво сосредоточились»: Эрдоган анонсировал разговор с Путиным

Эрдоган хочет обсудить с Путиным зерно и мир на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в понедельник, 24 ноября, проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.



Во время пресс-конференции в ЮАР Эрдоган отметил, что на саммите G20 обсуждался российско-украинский конфликт, участники оценили ситуацию и рассматривали возможные пути достижения мира.

«Мы настойчиво сосредоточились на вопросах, как можно достичь мира», — добавил Эрдоган.
Президент Турции подчеркнул, что в ходе диалога с Путиным планируется обсудить новый зерновой договор, а также конкретные шаги по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0