«Настойчиво сосредоточились»: Эрдоган анонсировал разговор с Путиным

23 ноября 2025, 16:32

Эрдоган хочет обсудить с Путиным зерно и мир на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в понедельник, 24 ноября, проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.





Во время пресс-конференции в ЮАР Эрдоган отметил, что на саммите G20 обсуждался российско-украинский конфликт, участники оценили ситуацию и рассматривали возможные пути достижения мира.





«Мы настойчиво сосредоточились на вопросах, как можно достичь мира», — добавил Эрдоган.