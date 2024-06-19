Бывший министр обороны Польши Блащак призвал заминировать границу с Россией

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В Польше предложили заминировать границу с Россией. С такой инициативой выступил бывший министр обороны страны Мариуш Блащак.
Он также обратился к польским властям с призывом выйти из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Эти предложения он озвучил во время своего выступления на конференции оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС), прямая трансляция которой велась на странице партии в социальной сети X (бывший Twitter). Он, в частности, предложил заминировать границу с российской Калининградской областью.
В мае премьер-министр республики Дональд Туск подтвердил, что польские власти не собираются устанавливать противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». По его словам, Варшава также не планирует выходить из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.
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Александр Бойцов