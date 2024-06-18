Польские фермеры борются с мигрантами с помощью свиного навоза

Фото: istockphoto/Stadtratte
Польские фермеры в больших количествах разливают вдоль границы с Белоруссией свиной навоз. Они надеются таким образом отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран.
Об этом в своей социальной сети X (бывший Twitter) написали представители организации «Общепольский протест фермров». По словам одного из активистов движения, тем, что они начнут поливать приграничную полосу свиным навозом, фермеры покажут свою солидарность с силовыми структурами, а заодно продемонстрируют властям, как следует бороться с нелегалами.
Участники акции исходят из того, что большинство мигрантов исповедуют ислам, по канонам которого свинья считается нечистым животным. Таким образом, считают фермеры, нелегалы, если они считают себя правоверными мусульманами, не будут пересекать полосу, осквернённую свиным навозом.
Читайте также:
Польша на следующей неделе вернёт буферную зону на границе с Белоруссией
Польша обвиняет Россию в «организованном нападении» на Европу мигрантами
Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной
Александр Бойцов