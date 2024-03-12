Бывший полковник США охарактеризовал помощь Киеву как тяжкое бремя для Байдена

Фото: РИА Новости/Стрингер
Поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) – тяжелое бремя на плечах президента США Джо Байдена, заявил полковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен в беседе с РИА Новости.
Ранее Джо Байден в своем ежегодном обращении к Конгрессу США заявил, что отказ Вашингтона от продолжения военной помощи Киеву поставит Украину под угрозу.
Читайте также:
Байден заявил, что Америке «не стоило лезть на Украину»
Байден: Американских солдат нет и не было на Украине
Байден собрался занять у военных миллиарды для помощи ВСУ
Александр Климов