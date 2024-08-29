Бывший президент Франции Олланд сравнил Илона Маска с дьяволом

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Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского миллиардера Илона Маска с дьяволом, сообщает CNews. Так экс-глава государства отреагировал на появление предпринимателя в Елисейском дворце в прошлом году для встречи с нынешним французским лидером Эммануилом Макроном.
«Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, Эммануэля Макрона это не смущает», — заявил Олланд.Бывший французский президент также добавил, что, по его мнению, Илон Маск совсем не желает добра человечеству.
Ранее Маск напрямую обратился к Макрону и призвал политика сообщить больше информации о задержании Дурова.
«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал Маск.Читайте также:
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