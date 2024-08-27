За арестом Павла Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин

Фото: сайт Кремля
За арестом Павла Дурова стоят Соединенные Штаты Америки. Об этом написал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, Telegram — одна из немногочисленных и самых больших интернет-площадок, на которую Америка не имеет влияния. При этом она активно используется в странах, представляющих интерес для США. В преддверии выборов президента Байдену необходимо установить контроль над платформой.
Большинство крупных социальных сетей имеют американское происхождение и находятся под контролем Белого дома. Однако заставить Telegram осуществлять предварительную модерацию и передавать данные Госдепартаменту и ЦРУ США пока не удается. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения по более чем десяти статьям, которые охватывают широкий спектр преступлений, добавил он.
По его словам, Павел Дуров никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством. Он утверждал, что прежний успех Кремниевой долины уже не актуален и вести бизнес там больше нецелесообразно. Также он подчеркивал, что ФБР и другие спецслужбы проявляют к нему и его компании чрезмерное внимание, пытаясь завербовать сотрудников Telegram для влияния на работу IT-корпорации изнутри, поделился Володин.
Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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«Для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния», — отметил Володин.
Большинство крупных социальных сетей имеют американское происхождение и находятся под контролем Белого дома. Однако заставить Telegram осуществлять предварительную модерацию и передавать данные Госдепартаменту и ЦРУ США пока не удается. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения по более чем десяти статьям, которые охватывают широкий спектр преступлений, добавил он.
По его словам, Павел Дуров никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством. Он утверждал, что прежний успех Кремниевой долины уже не актуален и вести бизнес там больше нецелесообразно. Также он подчеркивал, что ФБР и другие спецслужбы проявляют к нему и его компании чрезмерное внимание, пытаясь завербовать сотрудников Telegram для влияния на работу IT-корпорации изнутри, поделился Володин.
«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал ещё и эту платформу, или же её работа всё-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», — заключил председатель Государственной думы РФ.
Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Дарья Осипова