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За арестом Павла Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин

Володин: за арестом Дурова стоят США, Байдену важно взять Telegram под контроль
27 августа 2024, 08:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

За арестом Павла Дурова стоят Соединенные Штаты Америки. Об этом написал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, Telegram — одна из немногочисленных и самых больших интернет-площадок, на которую Америка не имеет влияния. При этом она активно используется в странах, представляющих интерес для США. В преддверии выборов президента Байдену необходимо установить контроль над платформой.

«Для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния», — отметил Володин.



Большинство крупных социальных сетей имеют американское происхождение и находятся под контролем Белого дома. Однако заставить Telegram осуществлять предварительную модерацию и передавать данные Госдепартаменту и ЦРУ США пока не удается. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения по более чем десяти статьям, которые охватывают широкий спектр преступлений, добавил он.

По его словам, Павел Дуров никогда иллюзий по поводу США не питал, называл их полицейским государством. Он утверждал, что прежний успех Кремниевой долины уже не актуален и вести бизнес там больше нецелесообразно. Также он подчеркивал, что ФБР и другие спецслужбы проявляют к нему и его компании чрезмерное внимание, пытаясь завербовать сотрудников Telegram для влияния на работу IT-корпорации изнутри, поделился Володин.

«Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал ещё и эту платформу, или же её работа всё-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», — заключил председатель Государственной думы РФ.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Шольц анонсировал резкое увеличение депортаций и ужесточение закона об оружии
Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов после резни в Золингене
27 августа 2024, 06:26

Фото: istock/vichinterlang

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости усилить меры по депортации нелегальных мигрантов в свете недавнего нападения в Золингене.
Во время выступления в память о жертвах трагедии, Шольц подчеркнул, что депортации нелегалов, не имеющих права на пребывание в Германии, должны быть активизированы. По его словам, за последний год число депортаций уже выросло на 30%, и власти продолжат работу над увеличением таких случаев. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, Шольц пообещал ужесточить законы об оружии, особенно в отношении использования ножей. Он отметил, что изменения будут введены в ближайшее время.

24 августа, во время празднования 650-летия Золингена, 26-летний сириец Исса А., который ранее попросил убежища в Германии, напал на людей с ножом, убив троих и ранив восемь человек. Мужчина признался в совершении преступления и был задержан. Прокуратура подозревает его в принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России.

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#законы
#шольц
#германия
#мигранты
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Польша находится в состоянии гибридной войны, заявили в Минобороны страны
27 августа 2024, 01:52

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Министр национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава де-факто находится в состоянии гибридной войны. Его заявление приводит агентство PAP. По его словам, этому способствует ситуация на границе с Белоруссией и прилетающие в страну иностранные метеозонды.
«То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше, — это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны», — пояснил Томчик.
Он также добавил, что метеозонды — это «инструмент стоимостью в несколько сотен долларов, который очень легко может повлиять на всех нас. Им нужно лишь несколько слов на кириллице и все порталы в Польше об этом напишут».

По словам Томчика, метеозонды запускают в Польшу, чтобы посеять разлад в обществе, вызвать различные дискуссии на эту тему и сломить веру поляков в свое государство.

Ранее сообщалось, что в Польше упали несколько метеозондов «с кириллическими надписями».

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Стал известен космический план Трампа по борьбе с Россией и Китаем
Трамп пообещал создать Нацгвардию Космических сил США после победы на выборах
27 августа 2024, 01:21

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший лидер США и кандидат в американские президенты Дональд Трамп пообещал создать Национальную гвардию США после победы на выборах, чтобы бороться с Россией и Китаем на этом направлении. Об этом он заявил во время выступления в Детройте.
«Пришло время создать Космическую национальную гвардию в качестве главного боевого резерва Космических сил США. Став президентом, я подпишу исторический закон об учреждении Космической национальной гвардии», — пообещал Трамп.
Он также добавил, что в 2019 году он не дал России и Китаю опередить Штаты, когда создал Космические силы.
«Россия и Китай уничтожали нас, поскольку мы не были сосредоточены (на космосе — прим. ред.). А теперь, когда мы сконцентрировались, мы лидируем», — пояснил республиканец.
Трамп отметил, что вместе с этим он возьмется за укрепление Вооруженных сил США и обеспечит «исторические инвестиции» в разработку беспилотников, роботостроение, развитие искусственного интеллекта, создание гиперзвукового оружия.

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#развитие
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Эмираты требуют от Франции предоставить консульский доступ к Павлу Дурову
27 августа 2024, 00:20

Фото: istockphoto/Mahmoud Ghazal

МИД Объединенных Арабских Эмиратов призвал Францию предоставить консульский доступ к арестованному в Париже основателю Telegram Павлу Дурову, как гражданину ОАЭ. Заявление министерства опубликовало агентство WAM. Эмираты отмечают, что внимательно следят за происходящим вокруг Дурова.
«Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг», — говорится в сообщении.
В МИД добавили, что забота, защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан остается приоритетом для ОАЭ.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по 12 статьям, среди которых терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

По данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.

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#аэропорт
#арест
#соцсети
#защита
#мид
#мошенничество
#telegram
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Левые из LFI потребуют смещения Макрона за его отказ назначить Касте премьером
27 августа 2024, 00:10

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Депутаты левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) внесут предложение о смещении президента страны Эммануэля Макрона из-за его отказа назначить премьер-министром кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» Люси Касте. Об этом сообщает координатор партии Мануэль Бомпар на своей странице в Х.
«(Макрон — прим. ред.) отказывается назначить Люси Касте премьер-министром <...> Депутаты «Непокорившейся Франции» внесут предложение о смещении в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. А любое предложение кандидатуры премьер-министра, кроме как Люси Касте, будет подвергнуто вотуму недоверия», — указано в сообщении.
Ранее «Непокорившаяся Франция» требовала, чтобы Макрон принял результаты парламентских выборов и назначил Касте премьер-министром.
«Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает «Новый народный фронт». Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование», — указывалось в заявлении партии.
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#президент
#голосование
#депутаты
#партия
#нато
#макрон
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Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву
26 августа 2024, 22:48

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия запросила на пятницу, 30 августа, заседание Совета безопасности ООН на тему поставок западного оружия Киеву. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале. По его словам, такое решение Москва приняла в ответ на заседание по Украине.
«Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку 28 августа. Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку 30 августа», — написал Полянский.
Он пояснил, что Россия помимо поставок западного вооружения киевскому режиму намерена обсудить «и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения».

Ранее постпредство России при ОЗХО обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину, которые затем применяли против армии ВС РФ, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета». Отмечалось, что Штаты — одна из основных стран, которая осуществляет поставки отравляющих веществ на Украину, в 2023 году они отправили киевскому режиму газ «Сирень», дибензоксазепин и ручные гранаты «Терен-6», ​наполненные химикатами с раздражающим эффектом.

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#сша
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#вооружения
#полянский
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BFMTV: Макрон исключил участие «Нового народного фронта» во французском кабмине
26 августа 2024, 21:53

Фото: сайт Кремля

Возможность участия «Нового народного фронта» (ННФ) во французском кабмине исключил президент Эммануэль Макрон, сообщают журналисты BFMTV. Как пояснил политик, всему причина так называемая «институциональная стабильность».
Обозреватели подчеркивают очевидность того, что кабмину ННФ будет вынесен вотум недоверия.

Уже завтра, 27 августа, Макрон начнет консультироваться с «лидерами партий» и «персоналиями».

Внеочередные выборы во Франции принесли ННФ в Национальном собрании страны 182 места из 577 возможных, на втором месте блок «Вместе за республику» под руководством Макрона, у которого 168 мест. И замкнула тройку лидеров партия правых «Национальное объединение», получившая 143 места с союзниками из республиканской партии.

Таким образом прошедшее во Франции голосование не принесло политического господства ни одной партии. Премьер Габриэль Атталь продолжит работу до формирования нового правительства, а затем уйдет в отставку, которую Макрон уже принял.

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#мир
#франция
#выборы
#кабмин
#эммануэль макрон
#новости
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В США рассказали о приоритетах Вашингтона между Украиной и третьей мировой
FT: Вашингтону важней не допустить третьей мировой войны, чем поддержать Киев
26 августа 2024, 21:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

У Вашингтона в приоритете избежать начала третьей мировой войны, нежели поддержать киевский режим, пишут обозреватели Financial Times (FT).
В материале отмечено, что действующий заокеанский лидер Джо Байден в начале украинского кризиса ставил две цели: поддержать украинскую сторону, но вторая при этом была в том, чтобы не допустить третью мировую.

«…Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, несомненно, выбрали бы вторую», — поясняют авторы статьи.
Более того, нападением под Курском, как пишет FT, республика «пересекла установленные в Вашингтоне красные линии».

Стоит также отметить, подчеркивает издание, что Украина и Вашингтон мыслят по-разному, и пока первые согласны на прямое столкновение США с РФ, вторые его избегают и «серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта».

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#украина
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«Не приезжай, Илон!»: какая опасность грозит Маску в Европе
Политик Галлоуэй порекомендовал Маску не приезжать в Европу из-за ареста Дурова
26 августа 2024, 21:12

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Американскому бизнесмену Илону Маску лучше отказаться от поездок по Европе после того, как арестовали его коллегу Павла Дурова, основавшего мессенджер Telegram. С таким мнением выступил британский политик Джордж Галлоуэй на своем канале в Youtube.
«После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине. Не приезжай, Илон!» — сказал он.
По мнению политика, арест Дурова входит в план Запада, направленный на устранение несогласных.

Дурову вменяют 12 преступлений, связанных с наркотиками, мошенничеством, педофильским контентом и прочими деяниями. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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