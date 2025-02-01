Бывший президент Германии Хорст Кёлер скончался после продолжительной болезни

Мирослава Немцова, сенатор Чехии, на своей странице в соцсети призвала повторить блокаду Ленинграда. Комментируя то, что Россия отмечет годовщину освобождения Ленинграда от блокады, она написала, что «им нужно не праздновать, а пережить это снова».