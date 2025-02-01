Бывший президент Германии Хорст Кёлер скончался после продолжительной болезни

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Бывший президент Германии Хорст Кёлер скончался в возрасте 81 года от тяжёлой болезни. Об этом сообщает газета Welt, ссылаясь на канцелярию федерального главы государства.
Отмечается, что политика не стало в субботу утром на 82 году жизни после непродолжительной, но тяжёлой болезни.
Кёлера избрали главой государства 23 мая 2004 года, после переизбрали в 2009 году, а в мае 2010 года он подал в отставку. Поводом для этого послужило его интервью, в котором он заявил, что зарубежные миссии бундесвера защищают экономические интересы ФРГ.
Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил письмо вдове бывшего главы государства Еве Луизе Кёлер. Он подчеркнул, что власти страны благодарны работе Кёлера на посту девятого президента Германии.
Также в письме президент отметил, что Кёлер был практически неизвестен широкой публике на момент избрания. Однако он быстро завоевал большое признание и симпатию у народа.
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Кёлера избрали главой государства 23 мая 2004 года, после переизбрали в 2009 году, а в мае 2010 года он подал в отставку. Поводом для этого послужило его интервью, в котором он заявил, что зарубежные миссии бундесвера защищают экономические интересы ФРГ.
Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил письмо вдове бывшего главы государства Еве Луизе Кёлер. Он подчеркнул, что власти страны благодарны работе Кёлера на посту девятого президента Германии.
Также в письме президент отметил, что Кёлер был практически неизвестен широкой публике на момент избрания. Однако он быстро завоевал большое признание и симпатию у народа.
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Анастасия Чинкова