В экс-главу Минфина Германии бросили муляж торта на предвыборном мероприятии

Фото: iStock/macky_ch
Экс-министру финансов Германии и главе Свободной демократической партии Кристиану Линднеру бросили в лицо муляж торта в ходе предвыборного мероприятия. Об этом сообщает местное издание Bild.
Отмечается, что неизвестная молодая женщина просила муляж торта в политика во время его выступления в Грайфсвальде. Предмет попал прямо в лицо экс-главе Минфина. После нападения Линднер продолжил своё выступление.
Очевидцы произошедшего уверяют, что муляж десерта был сделан из пены для бриться. Сам министр, попробовал пену на вкус, констатировал, что это ненастоящий крем.
В конце прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение распустить бундестаг (парламент) и назначить проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года.
Читайте также:
В Германии заявили о самом затяжном за последние 75 лет кризисе
Лафонтен: Германия через третьи лица закупает энергоносители России
Bild: секретный доклад МИД Германии о ракете «Орешник» шокировал немцев
Очевидцы произошедшего уверяют, что муляж десерта был сделан из пены для бриться. Сам министр, попробовал пену на вкус, констатировал, что это ненастоящий крем.
В конце прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение распустить бундестаг (парламент) и назначить проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года.
Читайте также:
В Германии заявили о самом затяжном за последние 75 лет кризисе
Лафонтен: Германия через третьи лица закупает энергоносители России
Bild: секретный доклад МИД Германии о ракете «Орешник» шокировал немцев
Анастасия Чинкова