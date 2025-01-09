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В экс-главу Минфина Германии бросили муляж торта на предвыборном мероприятии

Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Экс-министру финансов Германии и главе Свободной демократической партии Кристиану Линднеру бросили в лицо муляж торта в ходе предвыборного мероприятия. Об этом сообщает местное издание Bild.
Отмечается, что неизвестная молодая женщина просила муляж торта в политика во время его выступления в Грайфсвальде. Предмет попал прямо в лицо экс-главе Минфина. После нападения Линднер продолжил своё выступление.

Очевидцы произошедшего уверяют, что муляж десерта был сделан из пены для бриться. Сам министр, попробовал пену на вкус, констатировал, что это ненастоящий крем.



В конце прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение распустить бундестаг (парламент) и назначить проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года.

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#политика
#женщина
#атака
#выборы
В Подмосковье в праздники устранили 50 утечек на сетях водо- и теплоснабжения
09 января 2025, 17:44

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Подмосковные коммунальщики за первую неделю 2025 года устранили более 50 утечек на сетях холодного водоснабжения и теплотрассах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Помимо этого, ликвидировано свыше 400 засоров канализационных сетей, восстановлена проходимость девяти участков коллекторов. Основную часть работ выполнили без отключений или с минимальными неудобствами для жильцов.
«Для большей части сотрудников коммунальной сферы выходные прошли в режиме готовности. Работа не останавливалась ни на день. Аварийно-восстановительные бригады и руководители круглосуточно заступали на дежурство для оперативного выполнения работ, требующих неотложного реагирования, чтобы в домах жителей было тепло, подавалась вода, а настроение оставалось праздничным», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В новогодние каникулы в Восточном Подмосковье традиционно возросло водопотребление, увеличив нагрузку на сети водоснабжения. С повышенной интенсивностью работала канализационная система.

На водозаборных узлах, очистных сооружениях, насосных станциях и объектах теплоснабжения проводились работы по текущему ремонту и техобслуживанию.

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#коммунальные службы
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Жители Котельников смогут сдать новогодние ёлки на переработку
09 января 2025, 17:29

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Жители Котельников могут сдать на переработку живые хвойные деревья, оставшиеся после новогодних праздников. Принимать их будут с 15 января по 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сдать деревья в Котельниках можно по двум адресам: ул. Сосновая, дом № 5 и микрорайон Белая Дача, дом № 25к1. Принимаются ели и сосны. Важно помнить, что деревья должны быть очищены от игрушек, мишуры, искусственного снега, блёсток, скотча и верёвок», – отметили в пресс-службе.
Все собранные деревья отправят на переработку. С помощью спецтехники они будут превращены в щепу.
«Полученное сырьё будут использовать, например, в сельском хозяйстве, в качестве отсыпки троп и клумб, а также для обустройства вольеров для животных», – пояснили в администрации.
Там добавили, что выбрасывать ёлки и сосны после праздников в контейнеры для мусора не рекомендуется. Они забивают контейнеры и затрудняют погрузку в мусоровозы. Кроме того, при захоронении древесина выделяет в атмосферу от 13 до 20 кг углекислого газа.

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#ёлка
#подмосковье
#московская область
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Как стать пенсионером и получить больше денег: индексация, пенсионные баллы и что еще нужно знать о выплатах в 2025 году
09 января 2025, 17:16

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В начале 2025 года в России будут изменены параметры расчета пенсионных баллов, что окажет влияние на размер страховых пенсий. Что такое страховая пенсия, кто имеет на нее право и как стать пенсионером расскажет «Радио 1».

Условия выхода на пенсию или как стать пенсионером в 2025 году



С 2025 года для выхода на пенсию по старости в России вступят в силу новые требования, установленные пенсионной реформой 2019 года. Теперь россиянам необходимо накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии.

Для получения страховой пенсии потребуется минимум 15 лет трудового стажа. В этот стаж будут включаться периоды официальной занятости, службы в армии, временной нетрудоспособности, ухода за детьми в декретный отпуск, время на учете в службе занятости, а также уход за людьми с инвалидностью и пожилыми гражданами.


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Кто может выйти на пенсию досрочно?


В 2025 году многодетные матери смогут сделать это при соблюдении определенных условий. Также право на досрочный выход на пенсию имеют женщины в 45 лет и мужчины в 50, если они работали в определенных отраслях или относятся к отдельным социальным категориям. Например, сотрудники вредных и опасных производств могут уйти на пенсию досрочно при наличии стажа не менее 7,5 и 10 лет, а общий трудовой стаж должен составлять не менее 15 и 20 лет соответственно.

Женщины с трудовым стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока, но только после достижения 57 и 62 лет соответственно. Если стажа недостаточно для получения полной страховой пенсии, существуют альтернативные варианты: участие в программе добровольного пенсионного страхования, продолжение работы или оформление социальной пенсии.

В 2025 году многодетные матери также смогут выйти на пенсию раньше. Женщина, родившая троих детей, сможет сделать это в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, а при наличии пятерых и более детей — в 50 лет. Однако для этого им необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и соответствующий индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Из чего состоит пенсия


Что касается структуры пенсии, то в России она состоит из накопительной и страховой частей. С января 2015 года пенсия по старости включает обе эти составляющие. Накопительная часть формируется из средств, поступающих от страховых взносов работодателей и доходов от их инвестирования, тогда как страховая часть обеспечивается государством.

Накопительная пенсия формируется за счет взносов работодателей, а также доходов от их инвестиций. Эти средства фиксируются на индивидуальном лицевом счете или счете накопительной пенсии. До 2014 года часть пенсионных взносов направлялась на формирование пенсионных накоплений, но с тех пор порядок распределения взносов изменился: теперь все они идут на страховую часть пенсии. Эта система будет действовать до конца 2025 года, и в настоящее время пенсионные накопления от работодателей для граждан России не формируются.


Фото: iStock/mizar_21984

Страховые пенсии


Страховая пенсия — это регулярные ежемесячные выплаты, на которые имеют право граждане Российской Федерации по достижении установленного пенсионного возраста, при соблюдении определенных условий. Основная цель этих выплат — компенсировать утрату дохода, связанного с завершением трудовой деятельности. Размер пенсии определяется множеством факторов, включая продолжительность трудового стажа, уровень заработной платы, стоимость пенсионных коэффициентов и другие параметры, установленные действующим законодательством.

Законодательство также предусматривает страховые пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца. Первая назначается гражданам, признанным инвалидами I, II или III группы. Эти выплаты могут получать как работающие инвалиды, так и те, кто не имеет трудовой деятельности. Размер пенсии зависит от группы инвалидности, наличия иждивенцев и других факторов. Граждане без страхового стажа имеют право на социальную пенсию по инвалидности.

Пенсии по случаю потери кормильца назначаются членам семьи умершего гражданина, который имел необходимый страховой стаж. Получателями таких выплат могут быть дети до 18 лет, а также до 23 лет, если они продолжают обучение на очной форме. Кроме того, право на пенсию имеют супруги, родители и другие родственники, находившиеся на иждивении у усопшего.
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Как рассчитать размер пенсии в 2025 году


Размер страховой пенсии рассчитывается по следующей формуле:

Размер страховой пенсии = ИПК × СПК (стоимость одного пенсионного коэффициента, которая с 2025 года составит 142,76 рублей) фиксированная выплата, установленная государством (в 2025 году она равна 8728,73 рублей).

Стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты индексируются ежегодно.

С 2025 года изменились параметры расчета пенсионных баллов (ИПК). Они начисляются за каждый год работы или другой деятельности, при которой уплачивались страховые взносы. Максимальный годовой прирост ИПК может составлять до 10 баллов. Также с начала 2025 года стоимость одного ИПК будет равна 142,76 рублей.


Индексация пенсий 2025


С начала 2025 года пенсии работающим пенсионерам в России будут проиндексированы на 7,3%. Это повышение затронет около девяти миллионов человек. В феврале выплаты могут быть дополнительно увеличены в соответствии с фактической инфляцией 2024 года.

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Январь в Москве ожидается теплее климатической нормы
Синоптик Позднякова: январь в Москве ожидается теплее климатической нормы
09 января 2025, 16:44

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Первый месяц нового года в Москве ожидается ощутимо теплее климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, январские морозы в столице не опустятся ниже -10 градусов.
«То есть периоды оттепели будут сменяться короткими паузами относительно морозной погоды. Но во всяком случае до конца января модели не показывают, чтобы температура в столичном регионе была ниже минус 10 градусов в ночное время. Это совсем не относится к категории сильного мороза», — объяснила метеоролог в беседе с «Москвой 24».
Однако далеко не по всей России ожидаются столь теплые для второго месяца зимы дни. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в ближайшие дни Кузбасс накроют метели и морозы до -24 градусов.
«Порывы ветра также будут до 20 м/с. На дорогах образуется гололедица», — пишет издание.
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Названы наиболее востребованные социальные навыки в работе
Адаптивность назвали самым востребованным социальным навыком в работе
09 января 2025, 16:34

Фото: istock/Choreograph

Адаптивность, коммуникабельность и готовность к переработкам назвали самыми востребованными социальными навыками в работе в 2024 году. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob после опроса жителей Санкт-Петербурга. Каждый второй петербуржец, как отмечается, занимался одновременно развитием и профессиональных и социальных умений.
«Мужчины чаще женщин концентрировались на профессиональных навыках (22% против 17% соответственно). Женщины же чаще работали над социальными навыками (17% против 6% среди мужчин). Совершенствовать одновременно и те, и другие качества чаще всего приходилось петербуржцам с зарплатой от 100 тысяч рублей (54%)», — приводит результаты опроса «Петербургский дневник».
В то же время психолог Наталья Наумова рассказала, как избавиться от чувства вины и тревоги за беспечно проведенные новогодние каникулы. В беседе с «Вечерней Москвой» она пояснила, что такие эмоции возникают из-за заложенного в детстве паттерна, осуждающего ленивое времяпрепровождение и отдых.
«Необходимо позволять себе отдыхать и ничего не делать, потому что нервная система исчерпывает свой ресурс и может давать сбой. Поэтому если вы смогли расслабиться и отдохнуть на новогодних праздниках, а не перегружали себя делами и активностями, то это позволит вам более продуктивно и качественно работать. Это достойно похвалы, отдыхать тоже нужно уметь», — подчеркнула специалист.
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#индексация
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В Подмосковье с начала зимы ликвидировали более 100 случаев промерзания стен
09 января 2025, 16:05

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 100 случаев промерзания стен в многоквартирных домах ликвидировали в Московской области с начала зимы по обращениям жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала зимы управляющие компании под контролем инспекторов министерства отработали более ста обращений от жителей региона, касающихся промерзания стен в квартирах», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что именно управляющая компания должна обеспечивать теплогидроиоляцию фасада, а также поддерживать нормативный уровень влажности и температуры внутри помещений.

В случае промерзания стен жители должны сообщить об этом в свою УК или в Единую диспетчерскую службу. Это можно сделать онлайн — через портал ЕДС МО.

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#подмосковье
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В Подмосковье начали тестировать чат-бот по профилактике школьной травли
09 января 2025, 16:00

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьёва запустили систему быстрого реагирования на сообщения о школьной травле. Пилотными стали четыре школы – в Химках, Котельниках, Красногорске и Балашихе, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
В первый учебный день нового года в рекреациях и холлах школ разместили специальные QR-коды. Отсканировав код, дети, у которых возникают конфликты в школе, смогут сообщить об этом через чат-бот «Бесконфликтная школа». Информация оттуда будет поступать в аппарат детского правозащитника, проверяться и отрабатываться вместе с психологами, педагогами и медиаторами.
«Мы тестируем систему и ждём обратной связи от ребят – что удобно, что лучше изменить. Бот составлен на понятном каждому ребёнку языке. В его разработке вместе со специалистами Минобразования Московской области, психологов и медиаторов, участвовали дети – члены Общественного совета при уполномоченном. Некоторые моменты мы уже отработали на этой фокус-группе. Будем ждать реакцию широкого круга школьников», – сказала Мишонова.
Она добавила, что QR-код в каждой школе уникальный, поэтому важно сканировать его в своей образовательной организации.
«Родители всегда могут сами сообщить мне о случаях травли в школе. Сделать это можно по почте, телефону, в соцсетях или через форму обратной связи. Мы с коллегам стараемся подходить неформально к каждому случаю и внимательно разбираться в произошедшем. В трудных ситуациях привлекаем профессиональных медиаторов», – подчеркнула подмосковный детский омбудсмен.
Обратиться к Ксении Мишоновой можно по почте upr @ mosreg. Ru или через форму обратной связи на сайте.

Можно также получить консультацию по телефону 8 (915) 323-90-36.

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Россиянам рассказали, как вернуться к рабочему настроению после новогодних праздников
Психолог Тур: вернуться в рабочий ритм после праздников поможет медитация
09 января 2025, 15:55

Фото: istock/Giulio Fornasar

У длинных праздничных выходных есть один очень существенный недостаток – они заканчиваются. Ощущение, что организм излишне расслабился и теперь совсем не хочет трудиться.
Как справиться с постпраздничной апатией и вернуться к рабочему режиму в хорошем настроении в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, психосоматолог Екатерина Тур.

По ее словам, коньки, коньяк, шампанское, оливье и многое другое воспринимаются как отдых, однако на самом деле это не совсем так. Порой новогодние праздники проходят в таком бешеном ритме, что потом тело явно сигнализирует, что оно не отдохнуло.

«Ладно, если вы выспались, так ведь еще и нужно праздновать до пяти, до шести утра, то есть это недосып, нагрузка физическая, эмоциональная, ведь гостей нужно принимать, нужно готовить и так далее. Мы уже от этого отошли, праздники закончились наконец-то, и теперь как раз-таки нужно восстанавливаться. Только у нас еще и работа, и на самом деле это такой благоприятный период, потому что вот у нас сейчас два дня, когда нужно поработать, ну можно же в полсилы это сделать», — рассказывает эксперт.

Она посоветовала не налегать на себя сразу по всем фронтам и не давить на цели. Следует спокойно отработать два дня, а затем на предстоящих выходных позволить себе передышку. Тур подчеркнула, что не нужно решать все мировые проблемы, а лучше просто поспать, посмотреть телевизор или кино, какую-нибудь хорошую домашнюю комедию и действительно отдохнуть.

Также, по словам психолога, очень хорошо работают медитации.

«Мы начинаем с 10 минут в день. И этого будет достаточно первые 30 дней подряд. Единственное, что потребуется, все-таки выделять время. Вы можете найти любую музыку, которая вас успокаивает. <…> Мы учимся именно созерцать себя изнутри, потому что, по сути, нейробиологическое значение медитации — это осознанное созерцание себя изнутри. И, кстати говоря, для современного человека это, правда, очень хороший отдых, потому что вы своим вниманием можете снижать уровень тревоги, а там где снижается уровень тревоги, там идет комплексное восстановление и психики и тела», — рекомендует Тур.

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В Ленинском городском округе открыли новую школу на 1,1 тыс. мест
09 января 2025, 15:47

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Новую школу, рассчитанную на 1100 учеников, открыли в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа, учебное заведение стало корпусом Видновской школы №11, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Новая школа позволит полностью ликвидировать вторую смену в этом микрорайоне», — отметили в министерстве.
В здании расположены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, актовый зал на 400 мест, два спортзала, библиотека с ИТ-зонами и медиатекой, столовая на 550 мест и зоны отдыха. На пришкольной территории оборудован стадион с беговыми дорожками.

Обучение в школе предлагается по трём направлениям: естественно-научному, социально-экономическому и технологическому. Часть педагогического состава перешла в новый корпус из других отделений школы №11, для привлечения новых кадров действуют различные меры поддержки.

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#ленинский городской округ
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