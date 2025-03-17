Бывший президент Грузии Саакашвили предстанет перед судом 17 марта

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предстанет перед судом 17 марта, где ему вынесут приговор за незаконное пересечение границы. Об этом пишет РИА Новости.
«Резолютивная часть будет объявлена в понедельник, 17 марта, в 11.00 (10.00 мск)», — рассказал агентству судья Михаил Джинджолия.
Задержание Саакашвили случилось 1 октября 2021 года. Это произошло после его возвращения в Грузию из Украины. Экс-президент пересек границу на пароме, где прятался в грузовике, перевозившем молочную продукцию.
Суд уже приговорил Саакашвили к девяти годам колонии за незаконную растрату государственных средств. К тому же политик заочно приговорен к шести годам тюрьмы. После вынесения нового приговора, он отправится в колонию до 2030 года.
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