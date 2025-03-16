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Европа пытается отказаться от военной поддержки США

Le Monde: европейские страны хотят срочно уменьшить военную зависимость от США
Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Европейские страны попытаются в срочном порядке снизить военную зависимость от американской армии. Об этом пишет Le Monde.
«Этот тревожный сигнал оказался особенно болезненным для европейцев, поскольку война на Украине значительно усилила их зависимость от всей американской военной системы — от истребителей и спутников до артиллерии, боеприпасов и телекоммуникаций», — говорится в сообщении издания.

В первую очередь рассматривается вывод 20 тысяч американских солдат из стран Европы. Таким образом континент смог бы довести численность своей армии до уровня, который был перед украинским конфликтом. На этот шаг Европа идет после сближения Москвы и Вашингтона, а в частности из-за растущего соответствия США с требованиями РФ.

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Финляндия отказалась от экспорта яиц в США
Финляндия отказалась от экспорта яиц в США на фоне бюрократии
16 марта 2025, 22:16

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

От экспорта яиц в США отказалась Финляндия в связи с возможными проверками, а также на фоне бюрократии. Об этом сообщает Yle.
По заявлению исполнительного директора Ассоциации финского птицеводства Лееры Лехтиля, сейчас поставки в США невозможны, поскольку с Вашингтоном не оговорен «доступ к рынку».

«Запуск экспорта — не такое простое дело, так как нет установленных правил», — добавила Лехтиля.
Она также подчеркнула, что у финской стороны нет соответствующего разрешения на экспорт продукции в Штаты. Для оформления бумаг нужно пройти через бюрократию и исследования, поскольку республика никогда не осуществляла экспорт яиц в США.

«Миллионы птиц пришлось забить там из-за птичьего гриппа. Всего у нас в Финляндии четыре миллиона кур-несушек. То количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц», — резюмировала Лехтиля.
Ценник на яйца в США вырос на фоне эпидемии птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, кем подписала два торговых соглашения КНР.

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#сша
#финляндия
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#яйца
#новости
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Хуситы ударили по авианосцу США в Красном море
Хуситы ударили по авианосцу США Harry Truman и по военным судам в Красном море
16 марта 2025, 21:37

Фото: istockphoto/exies

Хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman, а также военные корабли США в Красном море, сказано в Telegram-канале ВС шиитского военно-политического движения.
«В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman и военных кораблей в Красном море. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18 баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками», — сказано в сообщении хуситов.
Они добавили, что будут наносить удары по всем военным кораблям США в качестве ответа на агрессию в отношении Йемена. Кроме того, хуситы выступают против запрета со стороны Израиля на гумпомощь в Сектор газа, который действует с начала месяца. Они резюмировали, что будут блокировать суда Израиля в Аравийском и Красном морях, пока запрет не будет снят.

Накануне стало известно, что президент Дональд Трамп приказал армии США начать боевые действия против хуситов.

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#мир
#сша
#хуситы
#дональд трамп
#новости
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Сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином
16 марта 2025, 19:57

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Сторонники американского президента Дональда Трампа считают, что его могли отравить рицином, пишет «МК». Уточняется, что недавно журналистка задела микрофоном лицо хозяина Белого дома.
Теперь сторонники заокеанского лидера строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином. По информации Telegram-канала российского сенатора Алексея Пушкова, одни эти версии говорят о том, насколько отравленная атмосфера царит вокруг республиканца.

Известно, что подобные сообщения о рицине были в 2020 году. В частности, были новости о том, что спецслужбы США перехватили отравленное рицином письмо, которое пришло Трампу из Канады.

Ранее сообщалось, какой приказ ВС США отдал Дональд Трамп.

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#мир
#сша
#дональд трамп
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Такер Карлсон проявил уважение к Путину
Карлсон уважает Путина за патриотизм и единство страны
16 марта 2025, 16:49

Такер Карлсон и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Журналист Такер Карлсон уважает президента России Владимира Путина за патриотизм и сохранение единства страны. Об этом репортер заявил в интервью с коллегой Клейтоном Моррисом.
«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — произнес Карлсон в ответ на слова Клейтона о том, что противники России хотят ее дестабилизации для дальнейшего развала.

Карлсон резюмировал, что Москва располагает большим количеством ядерных вооружений, чем любая другая страна в мире.

Такер Карлсон брал интервью у Владимира Путина 8 февраля прошлого года. Премьеру показывали на потоковом сервисе журналиста, а также в соцсети X.

Ранее сообщалось, какую тему обсуждают Россия и США.

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Ушаков: РФ и США обсуждают тему подготовки возможной встречи Путина и Трампа
16 марта 2025, 14:44

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия и США обсуждают тему подготовки возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По его словам, встреча будет организована, как только появится необходимость для нее. Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут контакты, но пока не на уровне глав государств.

Ранее сообщалось, что разговор спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и главы российского государства Владимира Путина состоялся поздним вечером в Москве. Перед отлетом Уиткофф также посетил американское посольство в российской столице, где провел около часа.

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