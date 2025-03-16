Европа пытается отказаться от военной поддержки США

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Европейские страны попытаются в срочном порядке снизить военную зависимость от американской армии. Об этом пишет Le Monde.
«Этот тревожный сигнал оказался особенно болезненным для европейцев, поскольку война на Украине значительно усилила их зависимость от всей американской военной системы — от истребителей и спутников до артиллерии, боеприпасов и телекоммуникаций», — говорится в сообщении издания.
В первую очередь рассматривается вывод 20 тысяч американских солдат из стран Европы. Таким образом континент смог бы довести численность своей армии до уровня, который был перед украинским конфликтом. На этот шаг Европа идет после сближения Москвы и Вашингтона, а в частности из-за растущего соответствия США с требованиями РФ.
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Иван Мусатов