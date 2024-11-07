«Без компромиссов»: Экс- президент Украины о «красных линиях» для Трампа и Зеленского

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского и победившего на выборах в США Дональда Трампа соблюдать 5 «красных линий».
Об этом он написал в своем Telegram-канале, заявив, что эти «красные линии» касаются не только Украины, но и всего свободного мира.
Порошенко подчеркнул, что Украина не должна идти на компромиссы по вопросам территорий и отмены санкций против России. Он также призвал не допускать ограничения украинской армии и отметил важность убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО.
Трамп ранее утверждал, что, будучи президентом, смог бы завершить конфликт за сутки.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным для столь быстрого решения.
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Порошенко подчеркнул, что Украина не должна идти на компромиссы по вопросам территорий и отмены санкций против России. Он также призвал не допускать ограничения украинской армии и отметил важность убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО.
«Нам надо убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы прекращения войны, о которой он говорит, не может произойти без членства Украины в НАТО», — гласит один из пунктов Порошенко.Выборы президента США прошли 5 ноября, и Дональд Трамп, представляющий республиканцев, был объявлен победителем. Это вызвало волну обсуждений по поводу возможного урегулирования конфликта на Украине.
Трамп ранее утверждал, что, будучи президентом, смог бы завершить конфликт за сутки.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным для столь быстрого решения.
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Мария Моисеева