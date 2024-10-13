Фото: РИА Новости/Стрингер
Бывший президент Украины Пётр Порошенко тайно записывал переговоры с главами других государств. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.
Он отметил, что имеется документальное подтверждение тому факту, что Порошенко, не предупреждая собеседника, записывал переговоры с ним.
Затем Дубинский подчеркнул, что выбор каждого отдельного лидера иметь ли после этого дело с Порошенко.
Депутат сослался на имеющиеся у него материалы расследования дела о происхождении плёнок с записями разговоров нынешнего главы США Джо Байдена с Порошенко. Ряд свидетелей, со слов Дубинского, подтвердил, что на столе политика лежал диктофон во время закрытых правительственных переговоров. И такая техника не могла попасть извне, только если её не принёс сам Порошенко.
При этом второй свидетель, начальник наццентра оперативно-технического управления системы коммуникаций сообщил следствию, что такие переговоры всегда проходят под грифом «секретно», а значит не подлежат записи.
В заключение чиновник добавил, что все найденные материалы будут направлены в Конгресс и посольство США на Украине, чтобы избежать подрыва отношений между Киевом и Вашингтоном.
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Затем Дубинский подчеркнул, что выбор каждого отдельного лидера иметь ли после этого дело с Порошенко.
Депутат сослался на имеющиеся у него материалы расследования дела о происхождении плёнок с записями разговоров нынешнего главы США Джо Байдена с Порошенко. Ряд свидетелей, со слов Дубинского, подтвердил, что на столе политика лежал диктофон во время закрытых правительственных переговоров. И такая техника не могла попасть извне, только если её не принёс сам Порошенко.
При этом второй свидетель, начальник наццентра оперативно-технического управления системы коммуникаций сообщил следствию, что такие переговоры всегда проходят под грифом «секретно», а значит не подлежат записи.
В заключение чиновник добавил, что все найденные материалы будут направлены в Конгресс и посольство США на Украине, чтобы избежать подрыва отношений между Киевом и Вашингтоном.
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Анастасия Чинкова