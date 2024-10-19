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Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил власти страны в том, что в начале конфликта после 24 февраля 2022 года они бежали из Киева, в то время как он сам оставался в столице с оружием в руках. Его слова приводит издание «Страна.ua».
«В первые часы широкомасштабного вторжения и я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны», – заявил политик.
Он добавил, что в составе 206 батальона обеспечивал эвакуацию Бучи, Гостомеля и Ирпеня, выставлял блокопсты и организовывал оборону украинской столицы.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Украины нет другого выбора, кроме как заключить мир до Нового года.
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Александр Климов