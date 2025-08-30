Бывший советник США предположил возможность «тайваньского сценария» для Украины

30 августа 2025, 12:00

Гордон: США могут применить «тайваньскую модель» к Украине

Фото: Istock/:Vita Popova

Бывший советник администрации США Филип Гордон допустил возможность урегулирования ситуации вокруг Украины по модели, которая десятилетиями применяется в отношениях Вашингтона с Тайванем. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Bloomberg.





Гордон отметил, что основой для такого подхода может стать подписанное в 2024 году американо-украинское соглашение о безопасности.

«Прошлогоднее соглашение с Киевом о безопасности не будет равнозначно оборонному договору, подобному договору НАТО. Но оно официально закрепит обязательство Америки вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства США на её стороне в случае будущего кризиса», — говорится в материале.