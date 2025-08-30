Бывший советник США предположил возможность «тайваньского сценария» для Украины
Гордон: США могут применить «тайваньскую модель» к Украине
Бывший советник администрации США Филип Гордон допустил возможность урегулирования ситуации вокруг Украины по модели, которая десятилетиями применяется в отношениях Вашингтона с Тайванем. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Bloomberg.
Гордон отметил, что основой для такого подхода может стать подписанное в 2024 году американо-украинское соглашение о безопасности.
«Прошлогоднее соглашение с Киевом о безопасности не будет равнозначно оборонному договору, подобному договору НАТО. Но оно официально закрепит обязательство Америки вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства США на её стороне в случае будущего кризиса», — говорится в материале.Эксперт провёл параллель с американо-тайваньскими отношениями, где с 1970-х действует модель военной поддержки без полноформатного оборонного договора. По мнению Гордона, аналогичный подход может быть применён к Украине с некоторыми изменениями.