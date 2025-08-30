ЕС ищет законный способ направить российские активы на помощь Украине
Евросоюз продолжает обсуждать дальнейшую судьбу замороженных активов Российской Федерации. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
По словам Каллас, на текущий момент в блоке не рассматривается возможность возврата данных активов без условий, под которыми подразумевается компенсация в пользу Украины. Вопрос о том, как именно распорядиться этими средствами, станет одной из ключевых тем неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС, которая проходит в Копенгагене.
По имеющейся информации, среди обсуждаемых вариантов — направление средств на восстановление Украины. Следует отметить, что с российской стороны неоднократно звучали заявления о незаконности любых форм конфискации этих активов. В Москве подобные действия характеризуют как противозаконное изъятие собственности, предупреждая о возможных ответных мерах.
