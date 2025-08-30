ЕС ищет законный способ направить российские активы на помощь Украине

30 августа 2025, 11:02

Каллас: возврат активов России возможен только с компенсацией Украине

Фото: Istock/littleclie

Евросоюз продолжает обсуждать дальнейшую судьбу замороженных активов Российской Федерации. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.