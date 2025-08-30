Достижения.рф

ЕС ищет законный способ направить российские активы на помощь Украине

Каллас: возврат активов России возможен только с компенсацией Украине
Евросоюз продолжает обсуждать дальнейшую судьбу замороженных активов Российской Федерации. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.



По словам Каллас, на текущий момент в блоке не рассматривается возможность возврата данных активов без условий, под которыми подразумевается компенсация в пользу Украины. Вопрос о том, как именно распорядиться этими средствами, станет одной из ключевых тем неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС, которая проходит в Копенгагене.

По имеющейся информации, среди обсуждаемых вариантов — направление средств на восстановление Украины. Следует отметить, что с российской стороны неоднократно звучали заявления о незаконности любых форм конфискации этих активов. В Москве подобные действия характеризуют как противозаконное изъятие собственности, предупреждая о возможных ответных мерах.

Ольга Щелокова

