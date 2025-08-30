Путин оценил уровень экономических отношений России и Китая

30 августа 2025, 02:40

Путин: Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Экономические отношения между Москвой и Пекином достигли небывало высокого уровня. Китай стал для России безусловным лидером по объему двусторонней торговли. Такие заявления сделал президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.





Российский лидер охарактеризовал отношения между двумя странами как значимый и стабилизирующий фактор мировой политики.





«Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объёму двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств – внешнеторговых партнёров Китая», — сказал Путин.