Путин оценил уровень экономических отношений России и Китая
Путин: Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень
Экономические отношения между Москвой и Пекином достигли небывало высокого уровня. Китай стал для России безусловным лидером по объему двусторонней торговли. Такие заявления сделал президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер охарактеризовал отношения между двумя странами как значимый и стабилизирующий фактор мировой политики.
«Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объёму двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств – внешнеторговых партнёров Китая», — сказал Путин.Он также отметил, что Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР.
Напомним, что Владимир Путин посетит Китай с 31 августа по 3 сентября, где состоится его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. В состав российской делегации, которая отправится с президентом РФ, войдут вице-премьеры и свыше десяти министров. Подробнее читайте в нашем материале.