Фото: Сайт Кремля
В случае победы Трамп инициирует расследование против американских чиновников.
Бывший главный советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Стив Бэннон отметил, что расследование будет проводится в отношении некоторых высокопоставленных американских чиновников, которых Трамп подозревает в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила газета Politico.
Согласно информации, опубликованной в газете, в этот список включены: бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший генеральный прокурор Уильям Барр и бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.
Ранее генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай предполагал, что политика США в отношении Украины может измениться, если Дональд Трамп вернётся в Белый дом.
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«Мы хотим провести полное расследование, затем, если будут предъявлены уголовные обвинения, тогда будут предъявлены уголовные обвинения. Если окажется, что они ничего не сделали, им не о чем беспокоиться», — сказал Стив Беннон.
Согласно информации, опубликованной в газете, в этот список включены: бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший генеральный прокурор Уильям Барр и бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.
Ранее генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай предполагал, что политика США в отношении Украины может измениться, если Дональд Трамп вернётся в Белый дом.
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Мира Полтева