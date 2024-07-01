«Сам не в состоянии»: в Совфеде раскрыли настоящие планы Зеленского по Украине

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Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам является блефом, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сенатор сообщил в беседе с журналистами «Говорит Москва».
«Я, честно говоря, смутно представляю, как вести такие серьезные переговоры через посредников», — сказал Джабаров, добавив, что Зеленский рассчитывает получить более сильную переговорную позицию.
Джабаров подчеркнул, что руководство Украины полностью зависит от западных союзников, а с помощью такой риторики Зеленский хочет сохранить лицо, угодив Вашингтону и другим украинским партнерам.
«Он ничего уже реально по Украине сам решить не в состоянии», — сказал политик.
Ранее Зеленский призывал к разработке плана по урегулированию конфликта за несколько месяцев из-за больших потерь.
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Никита Кротов