Пентагон показал новейший малозаметный дрон XRQ-73

Новый малозаметный беспилотник XRQ-73 показали в Агентстве перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Об этом сообщает «Science XXI».
Отмечено, что дрон используется в разведывательных и наблюдательных целях. При этом аппарат разработали на основе прошлой модели XRQ-72A, используемой для скрытого наблюдения в труднодоступных зонах.
Двигатели XRQ-73 включаются гибридной электрической силовой установкой и работают на топливе и аккумуляторах, у конструкции дрона нет хвоста, а в передней части фюзеляжа имеются воздухозаборники. Конструкция дает дрону работать в полностью электрическом и тихом режиме.
Ранее ученые из Москвы создали микродрон-разведчик для бойцов в зоне спецоперации.
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Двигатели XRQ-73 включаются гибридной электрической силовой установкой и работают на топливе и аккумуляторах, у конструкции дрона нет хвоста, а в передней части фюзеляжа имеются воздухозаборники. Конструкция дает дрону работать в полностью электрическом и тихом режиме.
Ранее ученые из Москвы создали микродрон-разведчик для бойцов в зоне спецоперации.
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Никита Кротов