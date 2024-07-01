Комитет Совфеда поддержал приостановку участия РФ в работе ПА ОБСЕ

Фото: istockphoto/OlgaKorica
Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия России в работе парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом РИА Новости сообщил источник в верхней палате российского парламента. В июне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров от лица комитета выступил за приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ . Он подчеркнул, что эта позиция была согласована с профильным комитетом Государственной думы РФ.
Как уточнил глава думского комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ планируется рассмотреть на пленарном заседании 3 июля. Парламентарий отметил, что ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор «русофобствующих политиканов», активно продвигающих антироссийскую повестку.
Читайте также:
Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ
Россия собирается приостановить участие в работе парламентской ассамблеи ОБСЕ
В Совфеде заявили об отказе Румынии выдать визы российской делегации на ПС ОБСЕ
Александр Бойцов