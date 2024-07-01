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Комитет Совфеда поддержал приостановку участия РФ в работе ПА ОБСЕ

01 июля 2024, 13:04
Фото: istockphoto/OlgaKorica

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал приостановку участия России в работе парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).


Об этом РИА Новости сообщил источник в верхней палате российского парламента. В июне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров от лица комитета выступил за приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ . Он подчеркнул, что эта позиция была согласована с профильным комитетом Государственной думы РФ.

Как уточнил глава думского комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, проект заявления Федерального собрания о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ планируется рассмотреть на пленарном заседании 3 июля. Парламентарий отметил, что ассамблея превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности в Европе в рупор «русофобствующих политиканов», активно продвигающих антироссийскую повестку.

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Бывший советник Трампа раскрыл планы мести чиновникам США
01 июля 2024, 13:27

Фото: Сайт Кремля

В случае победы Трамп инициирует расследование против американских чиновников.
Бывший главный советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Стив Бэннон отметил, что расследование будет проводится в отношении некоторых высокопоставленных американских чиновников, которых Трамп подозревает в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила газета Politico.

«Мы хотим провести полное расследование, затем, если будут предъявлены уголовные обвинения, тогда будут предъявлены уголовные обвинения. Если окажется, что они ничего не сделали, им не о чем беспокоиться», — сказал Стив Беннон.

Согласно информации, опубликованной в газете, в этот список включены: бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший генеральный прокурор Уильям Барр и бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.

Ранее генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай предполагал, что политика США в отношении Украины может измениться, если Дональд Трамп вернётся в Белый дом.


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#сша
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#коми
#дома
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Пентагон показал новейший малозаметный дрон XRQ-73
01 июля 2024, 12:53

Новый малозаметный беспилотник XRQ-73 показали в Агентстве перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Об этом сообщает «Science XXI».
Отмечено, что дрон используется в разведывательных и наблюдательных целях. При этом аппарат разработали на основе прошлой модели XRQ-72A, используемой для скрытого наблюдения в труднодоступных зонах.

Двигатели XRQ-73 включаются гибридной электрической силовой установкой и работают на топливе и аккумуляторах, у конструкции дрона нет хвоста, а в передней части фюзеляжа имеются воздухозаборники. Конструкция дает дрону работать в полностью электрическом и тихом режиме.

Ранее ученые из Москвы создали микродрон-разведчик для бойцов в зоне спецоперации.

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Комитет Совфеда поддержал приостановку участия РФ в работе ПА ОБСЕ

«Сам не в состоянии»: в Совфеде раскрыли настоящие планы Зеленского по Украине
#мир
#сша
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#дрон
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«Сам не в состоянии»: в Совфеде раскрыли настоящие планы Зеленского по Украине
Сенатор Джабаров счел блефом слова Зеленского о готовности к переговорам с РФ
01 июля 2024, 12:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам является блефом, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сенатор сообщил в беседе с журналистами «Говорит Москва».
«Я, честно говоря, смутно представляю, как вести такие серьезные переговоры через посредников», — сказал Джабаров, добавив, что Зеленский рассчитывает получить более сильную переговорную позицию.

Джабаров подчеркнул, что руководство Украины полностью зависит от западных союзников, а с помощью такой риторики Зеленский хочет сохранить лицо, угодив Вашингтону и другим украинским партнерам.

«Он ничего уже реально по Украине сам решить не в состоянии», — сказал политик.

Ранее Зеленский призывал к разработке плана по урегулированию конфликта за несколько месяцев из-за больших потерь.

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#мир
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В Словакию направили испанских военных в рамках усилий НАТО против России
01 июля 2024, 12:45

Фото: istockphoto / vasile voicu

Испания перебросила в Словакию свыше 780 солдат в рамках стратегии НАТО против России.
На фоне противостояния Североатлантического альянса и России увеличивалось военное присутствие Испании на восточной границе НАТО. ОБ этом сообщило издание ABC.

«Последним шагом стало размещение в Словакии контингента, состоящего из более чем 780 солдат», — было сказано в публикации.

Эти меры должны показать России силу альянса и убедить её, что страны блока не собираются «нападать» на неё.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит необходимости изменять свою ядерную доктрину.

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#страны
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Политолог Карасев: Украина больше не вернет себе Мариуполь
01 июля 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Dmytro Kosmenko

Украина не сможет вернуть себе Мариуполь. Об этом на YouTube-канале Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев. Он подчеркнул, что в случае прихода в США к власти Дональда Трампа, боевые действия на Украине могут закончиться, чем Киев будет недоволен.
«Нужно понять, что Мариуполь вернуть не получится. Конфликт может длиться долго, но в итоге Украина истощит себя раньше России», — сказал Карасев.

По мнению собеседника, партнеры киевского режима уже говорят о дипломатическом варианте разрешения конфликта. Карасев резюмировал, что если бы Вашингтон видел в конфликте на Украине угрозу собственным интересам, то республика уже стала бы «основным союзником вне НАТО» по примеру Японии, Южной Кореи и Израиля.

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#россия
#украина
#сша
#киев
#новости
#война
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Мэр Керчи ушёл в отставку по собственному желанию после встречи с Аксёновым
01 июля 2024, 12:17

Фото: istockphoto/PopoudinaSvetlana

Мэр Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Ранее руководитель региона неоднократно критиковал керченского градоначальника за неисполнение поручений, некачественную организацию санитарной очистки и уборки города, а также за отсутствие контакта с жителями. Недовольны были работой главы администрации Керчи и горожане. Аксенов рекомендовал депутатам Керченского горсовета инициировать вопрос о привлечении Брусакова к дисциплинарной ответственности и объявить выговор.

После встречи с главой Крыма мэр принял решение об увольнении по собственному желанию. Исполнять его обязанности будет заместитель главы городской администрации Олег Каторгин. Аксёнов подчеркнул, что находится с ним на прямой связи.

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#крым
#керчь
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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что КНР бросила вызов альянсу и его ценностям
01 июля 2024, 12:14

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Китай бросает вызов ценностям и интересам Североатлантического альянса, который не считает КНР своим противником. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
«НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности», — сказал политик.

Кроме того, Столтенберг отмечал, что китайские власти якобы угрожают Тайваню и соседним с полуостровом государствам.

Также Столтенберг обвинил китайскую сторону в оказании помощи России. По словам руководителя НАТО, таким образом в Пекине «разжигают самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны».

Ранее в НАТО волновались из-за визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею, где главы государств подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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#мир
#китай
#россия
#нато
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Дальнобойщикам с Украины ограничили въезд в Польшу
01 июля 2024, 11:31

Фото: istockphoto / Ivan Halkin

Польша ввела ограничения для водителей-дальнобойщиков с Украины.
Ограничения Польши распространяется на украинских дальнобойщиков, работающих без разрешения на международные грузовые перевозки.Об этом сообщила Lenta с ссылкой на телеграмм-канал Государственной таможенной службы (ГТС) Украины.

«Польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из республики Польша украинских грузовых транспортных средств», — написано в публикации.

Причины, по которым Варшава ввела ограничения, не уточняются.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу до начала июльского саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне. О целях его визита пока не сообщается.

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#перевозки
#ограничения
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#польша
#украина
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Арестович:* политика Зеленского о мире совершила сенсационный разворот
01 июля 2024, 11:27

Фото: РИА Новости/Стрингер

На сенсационный разворот в политике главы киевского режима Владимира Зеленского о мирных переговорах обратил внимание бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович*. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Арестович назвал такие перемены «разворотом на 180 градусов».
«Два с половиной года заявлялось, что у нас война до границ 1991 года, мы разгромим врага и так далее. А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как?» — сказал экс-советник Зеленского.

Бывший президент Украины долгое время отвергал переговоры с Россией, а также любые инициативы со стороны РФ об урегулировании конфликта мирными путями. Потом Зеленский заявил о возможности переговоров только с участием третьей стороны, а также по согласованию с киевским режимом.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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