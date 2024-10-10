Эстония продолжает давить на ЭПЦ для разрыва канонических связей с РПЦ

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Таллин продолжает давить на Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), чтобы та разорвала канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ). Так, канцлер местного МВД Тармо Мийлитс снова остался недоволен поправками в уставе ЭПЦ и потребовал снова их отредактировать.
Мийлитсу не понравилось, что в документе упоминают томос патриарха Алексия II, при помощи которого ЭПЦ удалось стать самоуправляемой организацией в составе Московского патриархата в 1993 году. Также его не удовлетворило название «Эстонская православная церковь» (из него убрали уточнение «Московского патриархата), так оно созвучно с Эстонской апостольской православной церковью, с которой до сих пор сохраняются множество недопониманий.
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Данил Пономарев