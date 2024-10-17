В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ

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Захватчики храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах открыли огонь по прихожанам и применили перцовые баллончики. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который покинул страну, пишет РИА Новости.
Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что около сотни людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По информации журналистов, из храма были похищены казна, документы, компьютеры и иконы.
На видео запечатлена драка в храме, где захватчики в камуфляже с желтыми опознавательными повязками стреляют в прихожан из пистолетов и распыляют на них содержимое баллончиков.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет запретить деятельность канонической Украинской православной церкви – УПЦ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«На этих кадрах видно как «воин» (Владимира) Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ», — отмечается в сообщении.
На видео запечатлена драка в храме, где захватчики в камуфляже с желтыми опознавательными повязками стреляют в прихожан из пистолетов и распыляют на них содержимое баллончиков.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет запретить деятельность канонической Украинской православной церкви – УПЦ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова