Бывший вице-губернатор Кубани Власов отправлен под арест

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Басманный районный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Власов будет находиться под стражей до 5 августа. Чиновник был задержан 24 мая. Он стал фигурантом уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Задержание произошло в момент совершения коррупционных действий.
Как считают следователи, Власов, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Сумма взятки составила 1,3 миллиона рублей. Чиновник был назначен на должность вице-губернатора в декабре 2022 года.
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