Бывший врач Белого дома раскрыл подробности о болезни Байдена
Окружение бывшего президента США Джо Байдена знало об ухудшении его состояния ещё в 2019 году. Об этом в беседе с Fox News сообщил конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом Дональда Трампа.
Бывший врач Белого дома отметил, что ещё в 2019-2020 годах окружение Байдена знало, что у него имеются когнитивные проблемы. Эта проблема обсуждалась и было решено, что сократить секрет политика сможет его лечащий врач Кевин О'Коннор.
Джексон уточнил, что О'Коннора наняли специально, поскольку окружение Байдена искало человека, который помог бы им скрывать состояние политика, а затем и главы государства.
Напомним, что 16 мая Джо Байдену поставили диагноз рак простаты. Нынешний президент США Дональд Трамп был опечален этой новостью. Он вместе с женой Меланией выразил наилучшие пожелания экс-главе государства.
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