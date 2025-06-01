Бывший врач Белого дома раскрыл подробности о болезни Байдена

01 июня 2025, 21:57

Врач Джексон: окружение Байдена знало об ухудшении его состояния с 2019 года

Джо Байден (фото: Kremlin.ru)

Окружение бывшего президента США Джо Байдена знало об ухудшении его состояния ещё в 2019 году. Об этом в беседе с Fox News сообщил конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом Дональда Трампа.