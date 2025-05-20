Джилл Байден грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с мужем

Джо Байден (Фото: www.kremlin.ru)
Супругу бывшего главы Белого дома Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми. Такое предположение выразил сотрудник Министерства юстиции США, адвокат по гражданским правам Лео Террелл в соцсети X.
«Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?», — обратил внимание сотрудник Министерства юстиции США.
Подобным образом Лео Террелл прокомментировал публикацию иного пользователя о том, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем у экс-главы Белого дома, но вместе с тем желала, чтобы он баллотировался на пост президента.
Недавно газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря 46-го президента США сообщила, что у Джо Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме. Помимо прочего, уточнялось, что заболевание поддается эффективному лечению.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с новостью о диагностированном у Джо Байдена агрессивном раке простаты.
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